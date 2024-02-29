«Было много ненужных мыслей перед игрой». Гендиректор «Салавата» о поражении от «Трактора»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в Уфе в рамках игры первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

«Нелегко начинать дома первый раунд. Много было ненужных мыслей перед игрой. Не вина ребят. Уверен, что никто долго грустить не будет», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба послезавтра, 2 марта (14:30 мск).

Ранее о домашнем поражении от «Трактора» высказался главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.