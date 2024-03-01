Защитник «Нефтехимика»: ЦСКА включил «режим убийцы»

29-летний российский защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов подвёл итоги прошедшего накануне первого игрового дня Кубка Гагарина – 2024, отметив выступление московского ЦСКА в матче с ярославским «Локомотивом» (4:0, 1-0).

«Лучший игрок первого игрового дня Кубка Гагарина — Григоренко, он набрал три очка. Армейцы просыпаются, как и ожидалось. Можно сказать, что ЦСКА включил режим убийцы. Думаю, этот розыгрыш плей-офф будет очень интересным. Хочется посмотреть, как выступит «Амур» — наш конкурент», — приводит слова Хохлова LegalBet.

Напомним, в нынешнем сезоне Хохлов принял участие в 44 матчах в составе «Нефтехимика», в которых отметился 11 (5+6) результативными действиями при показателе полезности «-9».

Сегодня, 1 марта, в борьбу за Кубок Гагарина – 2024 вступят ещё три пары претендентов: «Авангард» — «Лада», «Металлург» — «Амур» и СКА – «Торпедо».