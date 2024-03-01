В концовке матча «Авангард» — «Лада» произошла массовая драка с участием 1-го звена омичей

В Омске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В концовке третьего периода встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва — Райана Спунера — Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.

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По итогам драки Березин получил шесть минут штрафа за грубость и подножку, защитник «Авангарда» Артём Чмыхов, форварды Рид Буше и Владимир Ткачёв, нападающий «Лады» Донат Стальнов — по две минуты за грубость.