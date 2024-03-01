Овечкин делит лидерство в «Вашингтоне» по очкам за февраль

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард Дилан Строум делят лидерство в клубе по результативности в феврале, набрав по 12 очков.

Овечкин за прошлый месяц записал на свой счёт семь шайб и пять результативных передач в 11 матчах. Строум забил два гола и отдал 10 передач за такое же количество матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 27 результативных передач. «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 58 встреч, в которых набрал 63 очка. Подопечные Спенсера Карбери занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют дома с «Филадельфией Флайерз».