ESPN назвал две самые важные игры «Вашингтона» в марте

Журналист Тим Кавана в статье на сайте ESPN назвал две самые важные игры «Вашингтон Кэпиталз» в марте 2024 года.

«Игры месяца: 2 марта с «Филадельфией Флайерз», 23 марта с «Каролиной Харрикейнз». На данном этапе сезона-2023/2024 наиболее важной сюжетной линией для «Кэпс» является стремление Алекса Овечкина догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Забавный факт: за свою карьеру в регулярном сезоне Ови забил больше всего голов, как вы уже догадались, «Флайерз» и «Харрикейнз» (47)», — написано в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 58 встреч, в которых набрал 63 очка. Подопечные Спенсера Карбери занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2