Обладатель Кубка Гагарина назвал лучших центральных нападающих в КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал лучших центральных нападающих в КХЛ.

«Кого, на мой взгляд, в нынешнем сезоне КХЛ можно выделить среди центрфорвардов, кого можно назвать лучшими, помимо Уила? Помимо Джордана, очень-очень прилично добавил Георгий Иванов в «Локомотиве». Да и в принципе плеяда молодых ребят в Ярославле достаточно серьёзная. Мне Сафонов нравится из «Ак Барса». Да, может быть, немножко что-то не получилось, но очень нравится. Молодые ребята в Магнитогорске. Дадим им ещё немного времени и возможности расти, прогрессировать и попасть за океан», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.