«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира

Регулярный чемпионат КХЛ подошёл к завершению, и уже сегодня, 29 февраля, стартует плей-офф. Сейчас – самое подходящее время, чтобы делиться ожиданиями от клубов, которые вступают в борьбу за Кубок Гагарина, и свежими впечатлениями от команд, которые уже завершили сезон.

Известный бывший центральный нападающий Алексей Терещенко знает о сложностях, горечи и радостях плей-офф КХЛ не понаслышке. Хоккеист успел поиграть за «Салават Юлаев», «Ак Барс», московское и минское «Динамо», а также за «Авангард». Опыту Алексея можно доверять – в бытность игроком он пять раз становился чемпионом России, выиграл один Кубок Гагарина, а также завоевал сразу три золотые медали чемпионатов мира с национальной командой. Из интервью с ним вы узнаете:

почему у «Торпедо» нет шансов в серии со СКА;

кто является лидером московского «Динамо» (спойлер: не Никита Гусев);

почему Зинэтула Билялетдинов не «ломает под себя» игроков «Ак Барса» и почему вокруг команды много неспокойного;

на чьём багаже ЦСКА дважды подряд выиграл Кубок Гагарина;

почему резко преобразился «Салават Юлаев»;

насколько важен опыт Ильи Ковальчука для нынешнего «Спартака»;

кто сможет преподнести сюрприз в первом раунде плей-офф КХЛ;

кто стал настоящим разочарованием сезона.

Алексей Терещенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Игорь Ларионов разберётся»

— Как оцените регулярный чемпионат этого сезона? Многие называли его одним из самых непредсказуемых, но в итоге почти всё те же участники в плей-офф…

— Не практически, а одни и те же там.

— Понравился ли вам чемпионат, было ли интересно следить?

— Хороший чемпионат. Достаточно большое количество молодых ребят появляется. Многие команды меняют свою философию, подход к играм. Это радует. Честно говоря, я не знаю, по статистике намного больше забили ли голов, чем в предыдущем сезоне, но, конечно, было обилие шайб. Маленьких счетов — 1:0, 2:1 — достаточно мало. Рекорды в этом сезоне были побиты. Это здорово, было интересно.

ХК «Торпедо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Кто стал главным сюрпризом этого розыгрыша? Из команд, игроков, тренеров.

— Да я бы не сказал, что кто-то стал сюрпризом. Каждая команда по-своему удивила. Понравилось, как в московском «Динамо» была проведена работа над ошибками прошлого сезона. Череповец Козырева. «Торпедо» — правда, концовку ребята смазали. Сейчас, я думаю, Игорь Николаевич [Ларионов] разберётся. Тот же Андрей Владимирович Разин, перейдя в Магнитогорск из Череповца, построил команду. Посмотрим, что получится. «Спартак» очень порадовал. С приходом Алексея Юрьевича [Жамнова] красно-белые преобразились. Засверкали новыми красками. Болельщики вернулись благодаря их игре. «Локомотив».

Но, опять же, многие ребята и команды порадовали. Все меняются, все привыкают к современным тенденциям, хоккею. Так что это здорово.

«Минское «Динамо» — не явный аутсайдер в серии с москвичами»

— Московское «Динамо» впервые за 10 лет стало обладателем Кубка Континента, выдав девятиматчевую победную серию на финише чемпионата. Насколько этот титул важен для клуба?

— За него медали не дают. Для клуба будет важно другое. Это промежуточный этап подготовки к главному старту — плей-офф. Поэтому, конечно, я думаю, что сейчас ребята, тренера, руководство прекрасно понимают, что есть все шансы выиграть Кубок Гагарина. Хороший подбор игроков, точечные усиления, хороший тренерский штаб — в плане проведённой работы и вообще того, что они сделали. Поставили прекрасное большинство, поправили меньшинство. Всё идёт в том русле, в котором должно было. Поэтому «Динамо», я думаю, один из претендентов на чемпионство.

Я от всей души поздравляю клуб с первым местом, но медали за Кубок Континента не дают. Задачи другие.

— Алексея Кудашова активно критиковали после поражения в серии с «Торпедо», многие требовали его отставки. Успех нынешнего сезона — плата за терпение?

— При чём здесь терпение? Алексей Николаевич [Кудашов] со своим тренерским штабом извлёк уроки из ошибок, которые были допущены в прошлых сезонах. Аркадий Романович [Ротенберг] дал возможность Кудашову поработать с командой. Точечно усилились, сделали определённые выводы. Я знаю, что и в плане подготовки многое поменяли. Поэтому здорово, что это дало результат. Не нужно бояться меняться, не нужно бояться признавать свои ошибки, что и показал Алексей Николаевич со своим тренерским штабом.

— Кудашова 100% надо продлевать?

— 100%.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Стоит это сделать ещё до старта плей-офф или можно спокойно дождаться завершения сезона?

— Я думаю, что можно и после завершения сезона. Сейчас-то уже, мне кажется, не до этого. Если там какие-то разговоры и были, то они уже обсуждали условия контракта. Конечно, Кудашова надо продлевать — однозначно. Он показал, что меняется, анализирует свою работу и своих подопечных. Поэтому у «Динамо» должно быть всё хорошо.

— Есть ли сейчас в игре «Динамо» какой-нибудь аспект, который вас больше всего тревожит перед началом плей-офф?

— Лавка не очень длинная. Но есть и молодые ребята, которые уже заменяли игроков основы. Однако тут мы опять возвращаемся к плей-офф: немножко другая игра, немножко другой накал. Здесь цена ошибки очень велика. Это единственное, что беспокоит. А так — достаточно сбалансированная команда.

— Её лидером, очевидно, является Никита Гусев…

— Никита — да, но я бы, честно, сказал, что это больше Джордан Уил. Уил, который на самом деле много играет в атаке, в обороне. Да, он центральный нападающий, однако ведёт команду за собой.

— Как бывший центральный нападающий вы получаете эстетическое удовольствие от игры Уила?

— Да. Я до этого получал удовольствие от игры Оскара Линдберга. Честно скажу, когда его взяли, не думал, что это будет хорошим вариантом. Но посмотрите, что он сделал в «Динамо». Я имею в виду Оскара. Посмотрите, что он сделал для Димы Рашевского. Такие игроки должны быть в нашей лиге. Такие игроки, на которых растут и учатся наши ребята. Римашевский говорил, что он каждый день приходит и учится у Никиты Гусева, Джордана Уила и тех ребят, которые старше, которые передают свой опыт, отношение, объясняют, как нужно готовиться, вести себя и играть.

Джордан Уил Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Часто говорят, что в нашем хоккее есть проблемы с центральными нападающими. Кого, на ваш взгляд, в нынешнем сезоне КХЛ можно выделить среди центрфорвардов? Необязательно только среди россиян. Кого можно назвать лучшими, помимо Уила?

— Помимо Уила, очень-очень прилично добавил Георгий Иванов в «Локомотиве». Да и в принципе плеяда молодых ребят в Ярославле достаточно серьёзная. Мне Сафонов нравится из «Ак Барса». Да, может быть, немножко что-то не получилось, но очень нравится. Молодые ребята в Магнитогорске. Дадим им ещё немного времени и возможности расти, прогрессировать и попасть за океан.

— Было бы интересно посмотреть на наших ребят в НХЛ.

— Да, абсолютно! Это главный показатель, насколько правильно мы движемся и насколько ребята готовы после нашей лиги играть в НХЛ. Да, много нюансов в Национальной хоккейной лиге, абсолютно согласен. И тренер, и команда. Но, опять же, если ты играешь здесь, то будешь играть и там.

— У того же Гусева не особо получилось в НХЛ.

— Я это и имею в виду. Но там среди прочего и команда не дала возможность — так, по крайней мере, говорят. Значит, не в то время было. Да и вообще, кто знает, что бы было, окажись он в другой команде.

Никита и здесь нас радует — и хорошо радует (улыбается).

— Его возрождение для некоторых оказалось неожиданным. Верили ли вы в межсезонье, что Гусев после ухода из СКА сможет заиграть ещё ярче?

— Не то что верил, я просто считал, что такой игрок «Динамо» не нужен. Но он меня прямо порадовал, здорово вписался в команду. Однако и партнёры ему помогали. Тот же Седрик Пакетт. Посмотрим. Всё сложилось так, как хотелось бы и должно было сложиться.

— На ваш взгляд, можно ли назвать Гусева главной звездой КХЛ?

— Да не то чтобы он главная звезда. Достаточно много сейчас звёзд в КХЛ. Тот же самый Уил, О’Делл, Рид Буше, Вова Ткачёв, Гребёнкин, Порядин, Голдобин. Хватает ребят, которые на самом деле выступали на очень высоком уровне. И по статистике, и по самой игре.

Никита Гусев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как оцените шансы минского «Динамо» в серии с москвичами? Есть ли у них шансы или здесь всё будет в одну калитку?

— Это хоккей, это плей-офф. И здесь говорить, что игра будет в одну калитку, не надо. Давайте будем смотреть. Опять же, повторюсь: это не регулярный чемпионат, здесь совсем всё по-другому. Совсем. Каждая игра, каждая смена может быть решающей. Цена ошибки очень высока, здесь уже выходят на первый план командные действия, эмоциональное и функциональное состояние, спецбригады. Нюансов много.

Считаю, что любая команда может обыграть любую. Поэтому не будем говорить, что Минск — явный аутсайдер. Я бы так не говорил. Это серьёзный соперник, и московскому «Динамо» надо будет очень серьёзно готовиться к этой серии.

— Не недооцениваю минчан, просто игра москвичей так поражает.

— Но и Минск неплохо играет в последних матчах. Достаточно агрессивно, есть определённые моменты в их игре. У них опытный тренер, который уже работал с топ-клубами, в финале был. Поэтому давайте Дмитрия Вячеславовича [Квартальнова] тоже не будем сбрасывать со счетов. Он показывал своей работой, своим отношением, что умеет готовить команду к плей-офф и играть в матчах на вылет.

«Торпедо» после Нового года, мягко говоря, не играет в хоккей»

— Следующая серия, о которой хотелось бы поговорить. «Торпедо» после Нового года, по ощущениям…

— Мягко говоря, не играет в хоккей (улыбается).

— Да. Что произошло с Нижним Новгородом?

— Мне сложно говорить. Думаю, что всё же уход Андрея Леонидовича Козырева сказался на игре — и особенно на игре в обороне. Это моё мнение. То, что Игорь Николаевич [Ларионов] делает с нападающими — это радует. Но игра в обороне… Даже берём один из последних матчей. Ведя со «Спартаком» со счётом 3:0, проигрывают. Я понимаю, да, атакующий хоккей. Но главное — всё равно результат. Результат останется. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы «Торпедо» справилось с проблемой, это его главный бич. По крайней мере, я считаю, если поправить игру в обороне, то у ребят будет шанс со СКА. А так, очень тяжело им будет.

— Несмотря на такие проблемы в обороне, тренерский штаб неожиданно в решающий момент сезона выводит из состава ведущего защитника Антона Сизова.

— Это уже надо про внутреннюю кухню спросить — почему это произошло. Честно, не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, они разберутся сами.

— На ваш взгляд, само это отстранение могло повлиять на эмоциональное состояние команды?

— Я думаю, нет. Но, вообще, та ситуация, что там сложилась, влияет. Это однозначно.

— Игорь Ларионов 28 февраля сказал, что Алексей Кручинин пропустит всю серию со СКА, хотя у него нет травмы…

— Может быть, отголоски этой ситуации. Не знаю, сложно говорить. Потом мы всё узнаем, и будет уже полная картина, что и почему произошло.

ХК «Торпедо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тогда поговорим о сопернике «Торпедо» — СКА. Клуб не особо удачно начал сезон, но ближе к концу регулярки разогнался. Правда, два неожиданных поражения — от «Северстали» и «Куньлуня» — лишили команду Кубка Континента. Чего теперь ожидать от санкт-петербургской команды?

— Большое количество игроков пришло в СКА, в межсезонье нужно было разобраться с ними. Пускай ребята на меня не обижаются — это на самом деле так. Тренерский штаб в лице Романа Борисовича [Ротенберга] разобрался, сделал свою систему и по ней движется. Поэтому СКА — это серьёзный соперник, с хорошим подбором игроков. Усилились вратарём Никитой Серебряковым.

А то, что проиграли несколько последних матчей, — это звоночек. Особенно поражение от Череповца. Я смотрел тот матч. «Северсталь» сыграла просто здорово. Это, наверное, был один из лучших матчей Череповца в нынешнем сезоне — по организации игры, по тому, как они играли, просто молодцы.

— Что в этой серии станет определяющим фактором?

— Мне кажется, что на сегодняшний день — вот для меня — у «Торпедо» шансов нет.

— Ещё вопрос по СКА. Как раз на днях появилась информация о том, что клуб будет превышать потолок зарплат на 300 млн со стартом межсезонья. Чего ждать от петербургской команды?

— Я не думаю, что они будут тасовать состав. Думаю, договорятся. Разорвут контракты и заново подпишут. Вот и всё.

— Умеют находить лазейки?

— Да. Это уже к лиге вопросы, что и как. Посмотрим, как будет выходить СКА из этой ситуации. Я считаю, что это ненормально.

ХК СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» — это один из эталонов нашего хоккея»

— Пара «Спартак» — «Северсталь» станет самой весёлой в первом раунде?

— Я думаю, да. Хотелось бы, конечно, чтобы они не играли между собой. Хотелось бы увидеть, может, «Спартак» — СКА, ЦСКА — «Северсталь». А это такие две команды, которые ярко играли весь чемпионат, прямо ярко. Да, Череповцу в начале тяжело было, они постепенно добавляли. Это связано и с тем, что Андрей Леонидович [Козырев] пришёл со своими взглядами, со своими требованиями, передавал их ребятам. Это даёт свои плоды в виде игры и отношения к хоккею. Молодцы!

И за «Спартаком» приятно наблюдать с приходом Алексея Юрьевича Жамнова, Алексея Вячеславовича Ковалёва, Игоря Сергеевича Уланова. Это люди, которые прошли большую школу и советского хоккея, и североамериканского. И это здорово. Здорово и то, что появились такие команды. Сразу ребята появляются, игра. Болельщики возвращаются на трибуны.

Конечно, хотелось бы видеть их в разных парах, не друг с другом (улыбается). Поэтому будет красивый, весёлый хоккей.

— Было очень иронично, что именно эта пара стала первой официальной в нынешнем сезоне.

— Да-да! Причём они как раз за несколько матчей до конца регулярного чемпионата играли друг с другом, уже зная, что встретятся в плей-офф.

ХК «Северсталь» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ударно начав и продолжив чемпионат, «Спартак» к концу регулярки, по ощущениям, сильно просел. С чем это может быть связано?

— Я думаю, что с травмами и болезнями игроков. Только с этим связано. Морозова, например, достаточно много не было — и сейчас он опять травмирован.

— Чего ожидаете от «Спартака» в плей-офф, является ли команда фаворитом этой пары?

— Нет, не является. У них есть лидер в раздевалке. Это Илья Ковальчук. Он проделал большой путь, знает, как выигрывать, умеет делать это. Такой дядька в команде, который знает, что сказать, что сделать. К сожалению, в Череповце такого нет. Но там команда. В принципе, и у «Спартака» есть другие ребята, которые побеждали.

Всё-таки фигура Ильи очень весомая. Такие люди — это большой плюс команде.

— Сможет ли Ковальчук помочь не только опытом, но и непосредственно игрой на площадке?

— Он помогает. Но, опять же, поживём — увидим. Это плей-офф. По тому, что я вижу, Илья в хорошем состоянии. Человек 2,5 года не играл. Однако вышел и выступает на уровне. Да, может быть, не столько голов забивает, но посмотрите, что он делает с шайбой, какие отдаёт передачи! Илья — молодец. И в принципе «Спартак» весь — молодцы.

— Фактически у «Северстали» сейчас немного больше кубкового опыта на данный момент…

— Всё равно «Спартак» — это «Спартак», один из эталонов нашего хоккея. Сколько там чемпионов мира, олимпийских чемпионов, чемпионов Европы было! Это всё равно история, большая история. Это клуб с большим именем. Поэтому при всём уважении к «Северстали» давайте не будем сравнивать эти две команды. Даже не хочу.

ХК «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Не исключаю, что два Кубка ЦСКА — заслуга Никитина»

— Главный феномен регулярки — ЦСКА. Команда сохранила главного тренера, всех лидеров, но перестала быть похожей на себя. Неужели им неинтересно, наскучило?

— Поверьте, тогда это не спортсмены, если им наскучило (улыбается). Надо работать каждый день, в каждом матче. Поэтому нет, это не так. Есть объективные причины, есть субъективные. И травмы были, и болезни. И молодые достаточно много играли.

Однако для меня главная проблема ЦСКА — это вратарская. Всё равно Иван Федотов не играл долгое время. И это главная проблема. Но, опять же, ЦСКА — это чемпион последних двух лет. Сбрасывать москвичей со счетов не стоит.

Игорь Валерьевич [Никитин] ушёл из ЦСКА, а после него команда два года выигрывает. Не исключаю, что это его багаж и его заслуга. Для меня так и есть. Большой вклад он внёс в ЦСКА, в обучение ребят, в коллектив.

— Хотел задать ещё один вопрос по вратарской линии ЦСКА. Несмотря на нестабильную Федотова, москвичи зачем-то выгнали опытнейшего Александра Шарыченкова и доверились Ивану. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

— Даже не хочу в этом ковыряться! Нужно к менеджменту ЦСКА обращаться с этим вопросом. Но у клуба есть молодые ребята, которые выходили и, в принципе, неплохо выглядели. На самом деле неплохо! По-моему, с этим и было связано решение расстаться с Шарыченковым. Молодые ребята выходят и выглядят более достойно, чем Саша. К сожалению.

Александр Шарыченков и Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Обычно же говорят, что в матчах на вылет важен опыт, а возрастной вратарь как раз может подтащить в плей-офф.

— Мне кажется, что современная молодёжь настолько другая! Другое поколение. С этим нужно считаться и к этому нужно правильно и хорошо относиться. Поэтому приняли такое решение. Давайте посмотрим, правильное или нет. Плей-офф покажет.

— Если «Локомотив» проиграет в первом раунде, надо ли увольнять Никитина или поражение в плей-офф не может затмить всё то хорошее, что было в регулярке?

— Вы понимаете, у нас в этом и проблема. Терпеть надо. Кудашова не уволили, дали третий год поработать — и посмотрите, как команда преобразилась. Так и здесь. Посмотрите, сколько молодых ребят играет в «Локомотиве». Берёзкин, Лихачёв, Бут, Симашев, Никулин. Это же здорово.

Причём они играют! Вот говорят, что у Никитина какой-то не тот хоккей. Да всё тот! Чёткая и организованная игра в обороне, хороший переход в атаку. Мне импонирует, как молодые там развиваются и играют.

— Однако при этом часто говорят, что хоть «Локомотив» и развивает молодёжь, но в плей-офф это не помогает.

— Давайте посмотрим. В прошлом сезоне они же вылетели от ЦСКА в седьмом матче. И выглядели очень достойно. Немножко не хватило, сделали корректировки, выводы.

«Локомотив» всегда оставался топовой командой, и, мне кажется, останется таковой. Амбиции есть. Да, есть подбор игроков, большая школа. Работа тренерского штаба во главе с Игорем Валерьевичем даёт результат. Поэтому достаточно интересная пара. Конечно, мастеровитых и высококлассных игроков побольше у ЦСКА, но, если молодые ребята хотят быть большими мастерами, они должны уже выходить на другой уровень.

— Кто, на ваш взгляд, выглядит фаворитом?

— Я предпочтение отдаю «Локомотиву». При всём уважении к ЦСКА. Всё же хотелось бы, чтобы «Локомотив» прошёл как можно дальше. Они этого заслуживают. Не хочу сказать, что ЦСКА этого не заслуживает — нет-нет, боже упаси! Просто хочется, чтобы «Локомотив» дал этот толчок дальнейший ребятам.

ХК «Локомотив» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Лада» может потрепать нервы «Авангарду»

— «Авангард» кажется одной из самых непредсказуемых команд перед плей-офф. Чего ждать от омичей?

— Наверное, этого же и стоит ожидать.

— То есть «Лада» сможет навязать «Авангарду» серьёзную борьбу?

— Да, я думаю, что «Лада» может потрепать нервы.

— Сможет ли она совершить сенсацию и выбить омскую команду?

— Возможно. Подбор игроков есть. Есть и уровень игры. Поэтому давайте посмотрим, чем это всё закончится.

— Рид Буше стал лучшим снайпером регулярки, но в её конце резко «замолчал», не забивал семь матчей. С чем это может быть связано?

— Сложно сказать. Семь матчей — это много. Прям очень много. Да и партнёры есть, Ткачёв после травмы вернулся. «Авангард» хорошо усилился. Поэтому вопрос достаточно серьёзный. Не могу сказать, с чем это связано. Даже не думал, что он семь матчей не забивал!

— Для нападающего, который наколотил 44 шайбы, это неожиданно.

— Согласен полностью.

Рид Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Что думаете об игре Буше в регулярке?

— Я уже назвал его одним из тех игроков, на которых ходят болельщики. 40+ голов просто так не забить! Это топовый игрок. Здорово, что такие хоккеисты есть в нашей лиге. Это замечательно.

— Станет ли для «Авангарда», который хорошо усилился в дедлайн, безголевая серия Буше серьёзной проблемой в плей-офф?

— Да нет, я не думаю, что станет. Мне кажется, там более серьёзная проблема во вратарской линии. Для меня, по крайней мере. Это серьёзная проблема. Линия обороны… Нападение у них шикарное, усилились, три звена хороших. Особенно первые два — высокого уровня звенья. А линия обороны и вратарская линия имеют проблемы.

— За счёт чего «Лада» сможет навязать борьбу «Авангарду»?

— За счёт команды. Олег Владимирович [Браташ] достаточно сделал. Сделал хорошую команду. Это здорово.

ХК «Лада» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Не думаю, что Разин как-то зацикливается, что не выходил во второй раунд»

— «Амур» уже прыгнул выше головы, выдав семиматчевую серию побед. «Металлург», наоборот, немного притормозил. Чего ожидать от хабаровчан?

— Честно, подбор игроков — шикарный. Вопрос с перелётами — ребята всю регулярку летали, весь год. Так что прилетать в Хабаровск «Магнитке» достаточно тяжело будет. Там много молодых ребят, которые не играли в топ-клубе. Ставится высокая задача — чемпионство. В принципе, те матёрые бойцы, которые есть в «Амуре», готовы играть. Но последние матчи хабаровчан («Амур» проиграл три последних встречи регулярного чемпионата. — Прим. «Чемпионата») дают пищу для размышлений, что что-то не так.

— У Андрея Разина тоже особо нет этого опыта. Тренер ни разу не проходил первый раунд плей-офф. Может ли это стать решающим фактором?

— Да я не думаю, что это станет решающим фактором. Честно. Не думаю, что Андрей Владимирович как-то на этом зацикливается. Новая команда, новая эпоха. Опять же, возвращаясь к «Северстали», давайте не будем сравнивать. Всё же «Металлург» — это топовый клуб, который становился чемпионом. И Кубки Гагарина брал, и чемпионаты России выигрывал. Другой уровень. И Андрей Владимирович прекрасно это всё понимает, он строил эту команду. Подбор игроков у него достаточно хороший. И молодые у него есть, и опытные. Всё должно быть хорошо.

— «Металлург» в этом сезоне у меня оставил двоякое ощущение.

— Полностью с вами согласен!

— С одной стороны, команда показывала привлекательный хоккей, но с другой — порой были такие моменты, как поражение в матче с «Амуром» 6:7 или же три замены вратаря в ходе встречи.

— Это стиль Андрея Владимировича (смеётся).

Андрей Разин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В плей-офф он будет так же удивлять?

— Да нет, я так не думаю. Плей-офф — это совсем другой чемпионат, всё совсем другое. Поэтому он и интереснее. Кто справится со своими эмоциями, с давлением, игра спецбригад… Поэтому и интересно смотреть. Мы с вами можем рассуждать, говорить, но только ледовый овал скажет, кто насколько готов и кто готов выигрывать именно здесь и сейчас.

— Как оцените игру «Металлурга», какой потенциал у этой команды?

— Добротная команда. Приятно смотреть. Повторюсь: здесь есть и молодые, и опытные игроки. Есть вратарская линия — не зря Андрей Владимирович менял голкиперов (смеётся). Мне нравится.

Хоккей вообще меняется, и мы это видим. И тренеры, надеюсь, тоже меняются в плане своего подхода, отношения к веяниям, тенденциям.

— В этом сезоне уже несколько команд снимали вратаря в овертайме, хотя год назад это было чем-то из разряда «вау».

— Это определённый риск, тут уже от тренера зависит. Это не касается организации игры. Я говорю о том, что направленность в организации игры у тренеров меняется, они понимают тенденции, во что сегодня играют. Быстрый пас, быстрый переход из атаки в оборону, прессинг — это современный хоккей.

— А что думаете о, пожалуй, главном таланте «Металлурга» — Даниле Юрове?

— Честно вам скажу, я не так много видел матчей Магнитогорска и саму игру Данилы. Но надеюсь, что у парня большое будущее. По тому, что я видел, это так. Но всё зависит от него самого и от тренеров, которые с ним работают. Насколько он сам будет прогрессировать и насколько ему будут давать эти знания, чтобы он рос. Работа над собой и тренеров с ним — это очень важно. Поэтому дай бог, чтобы всё было хорошо и мы получили звезду, которая поедет покорять НХЛ и будет покорять НХЛ!

Данила Юров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Если ты снял тренера, то иди сам вставай у руля и делай так, как считаешь нужным»

— Кажется, Виктор Козлов во второй части регулярки наконец-то нашёл ключи к команде, «Салават» заиграл, за его игрой стало интересно следить. Что думаете об игре уфимцев в сезоне?

— Однозначно, вы правы. Виктор Николаевич — молодец, его тренерский штаб — тоже. Он видел эту команду, он строил эту команду. Поэтому она постепенно набирала обороты. Сейчас «Салават» находится в хороших кондициях — игровых, эмоциональных, физических. Есть опытные игроки, есть хорошие молодые ребята, есть хороший вратарь, которого юлаевцы получили в межсезонье. Насколько я вижу, была проделана работа над ошибками. Это здорово.

— На днях Александр Кожевников сказал про «Салават», что «там играют либо одни динозавры, либо одна молодёжь». Такой сплав хоккеистов разных возрастов может сыграть «Салавату» на руку или, наоборот, затруднит коммуникацию?

— Опытные игроки должны быть в команде. Просто должны! Это одна из проблем «Северстали» — нет таких дядек, которые могут команду в раздевалке успокоить или завести. На них строится команда — при всём уважении к молодёжи. Всё равно в том же «Локомотиве» есть опытные ребята. Например, Макс Шалунов. Они многое знают, играли в больших командах. Молодёжь, к сожалению, не знает. Да, они могут играть функционально, но опыт должен быть. И у Уфы есть этот опыт.

Кулёмин, Бирюков, Панин — это ребята, которые прошли большой путь, большой! Они знают, как выигрывать, могут подсказать, как выигрывать. А молодые ребята с этим будут развиваться, на опыте таких игроков они обучаются, растут. Это моя позиция. Всё равно должен быть баланс.

— Кажется, что только в этом сезоне начали «стрелять» разные молодые хоккеисты «Салавата».

— А почему «стрелять» начали? Никто никогда об этом не задумывается. Да, я честно не знаю, какая там совершается работа. Но для меня это идёт от тренерского штаба. Работа команд ВХЛ и МХЛ. Это тесно связано. Вот почему мы говорим про «Локомотив». В «Динамо» сейчас Римашевский, Кудашов, Чернышов, Паталаха — ребята молодые, которых подключали к составу. В ЦСКА то же самое. Это здорово.

Но нужны и опытные игроки, чтобы на них молодёжь училась. Опытные игроки — мастера. Поэтому и есть Илья Ковальчук. Мастер, опытный. Он знает, он умеет, он подскажет внутри коллектива. И такие люди должны быть.

Григорий Панин с игроками «Салавата» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Как оцените шансы «Салавата» в плей-офф?

— Высоко оцениваю. Большая работа проделана. Давайте я немножко к «Трактору» уйду. Мне кажется, что смена тренера, вообще непонятная ситуация внутри клуба повлияли. Женя Артюхин достаточно жёстко высказывался. Это всё равно влияет на результат! Нездоровая ситуация в том же «Торпедо». И в «Тракторе». И это видно по результатам команды, давайте уж откровенно.

К сожалению, это видно. Руководство не должно лезть в тренерский штаб, не должно! Это команда тренера, он её готовит, он знает игроков. Если ты снял тренера, то иди сам вставай у руля команды и делай так, как считаешь нужным! Для меня это так.

— По подбору игроков, по именам «Трактор» мог выступить лучше в нынешнем сезоне?

— 100%. Однозначно. Мы не знаем, что внутри творится. У Тертышного были проблемы, Бурдасова то ставят, то не ставят. Мы не знаем всех подводных камней, которые там есть, к сожалению. Мы можем только рассуждать. Это интересно. Но моя главная позиция: это команда тренера, ему дали её, и руководство должно помогать становиться лучше и сильнее. А не вмешиваться в работу тренера. Это со слов прессы, кто кого ставит или не ставит. Это неправильно для меня.

— Может ли в такой ситуации «Трактор» совершить сенсацию и выбить «Салават»?

— Нельзя назвать это сенсацией. Там любая команда на Востоке может обыграть любую. Да и на Западе, в принципе, тоже. Здесь очень высока цена ошибки, очень — чуть-чуть что-то не пошло, кто-то заболел, не пошло большинство. На протяжении всего сезона велась большая работа. Кто к этой части подошёл более психологически, функционально и физически готовым, тот и добьётся успеха.

Турнир не скоротечный, достаточно длинный, нужно выиграть всего 16 матчей. Но важно, кто этого больше хочет, у кого есть команда — именно Команда — и в раздевалке, и вне её (я имею в виду руководство клуба, которое всё делает, чтобы команда выигрывала, и создаёт все условия для полноценной правильной подготовки). Мелочей нет. Как и в любом виде спорта, в любой профессии, нет мелочей. Меня этому учили мои тренеры, с которыми работал.

ХК «Трактор» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В прошлом году все восхищались Билялетдиновым — в этом уже нет»

— «Ак Барс» не особо удачно начал сезон. Только к концу регулярки раскачался. Что думаете о казанцах?

— Может, Зинэтула Хайдярович гайки закрутил. Такое есть. Знаю Зинэтулу Хайдяровича: если кто-то не выполняет, то будут санкции. «Ак Барс» усилился здорово. Семён Кошелев как преобразился, посмотрите! И Кирилл Семёнов со Станиславом Галиевым. Они сейчас, наверное, лидеры команды по игре. Семён забивает практически в каждом матче, как и Галиев. «Ак Барс» выглядит очень-очень прилично. Там ещё и Яшкин скоро восстановится — а это потеря была для «Ак Барса». Но всё возможно.

Звено Дыняк — Лукоянов — Кателевский достаточно мощно играет. Но, опять же, мы не знаем всех нюансов, в каком они состоянии, есть ли травмы или микротравмы. А это всё влияет на команду, на результат и на саму игру. Саша Радулов не играл в последних матчах — только в заключительном. «Ак Барс» — мощная, сильная команда.

— Не скажется ли на казанцах тот факт, что их состав достаточно возрастной?

— Там же есть и молодые ребята. Если мы берём, то Журавлёв и Князев. Они играют здорово. Миллер тоже. Да, там есть возрастные игроки, но есть и молодые — и они вышли в лидеры команды. Галиев — Семёнов — Кошелев — эта тройка выглядит потрясающе. Мне очень нравится. Стас даже обрёл себя, на мой взгляд. В последние месяца полтора-два видно, что обрёл себя. Да, с приходом Кошелева, когда их стали вместе использовать.

— В той крупной сделке казалось, что главная звезда — Жафяров, а на деле вышло, что Кошелев.

— Кошелев, реально. Я серьёзно. Видел, как Семёна использовал Боб Хартли в Омске, было интересно наблюдать. Семён умеет играть в хоккей и доказывать. Хорош и в обороне, и в атаке. Забивает, отдаёт. Супер, молодец! Я рад за него!

— Буквально сегодня видел, что один из источников говорил, мол, Билялетдинов «ломал игроков под себя», а не развивал. Может ли быть такая ситуация?

— Я бы задал вопрос тому, кто это озвучил. Что значит «ломал под себя»? Есть требования. Я — тренер, ты — игрок. У меня есть задача. И я считаю, что так должно быть: ты как игрок должен выполнять мои требования. Это на благо команды, это и есть определённое развитие — игрок должен уметь переключаться, понимать, что от него требуют. Поверьте мне, у «Ак Барса» организованная игра в обороне. А в нападении ты можешь делать всё что угодно. Но, опять же, существуют определённые взаимодействия. Это и есть правильность действий.

Может быть, где-то сказывается быстрое развитие. Однако последние матчи показывают, что «Ак Барс» играет достаточно стремительно, неплохо.

— Как я понял, эта фраза означала, что Билялетдинов не развивал сильные стороны игроков, а, наоборот, заставлял выполнять те функции, которые им не свойственны.

— А это и есть уровень игрока! Я всё прекрасно понимаю. Не защищаю. Говорю только с точки зрения тренерской. Да, такой Зинэтула Хайдярович: не выполняешь — пока. Но почему тот же Семён Кошелев пришёл и выполняет, забивает и играет, а какой-нибудь другой игрок не может? Если не можешь делать, значит, не соответствуешь уровню «Ак Барса».

— Почему-то вспомнился Александр Радулов. Понятное дело, что ему 37 лет, но заставлять его отрабатывать в обороне на постоянной основе…

— А как вы хотите?! Как по-другому? Придётся в обороне отрабатывать всем. Это плей-офф. Один не отработает — и ты не будешь чемпионом. Забьют тебе в овертайме — и всё. Поэтому и есть регулярный чемпионат, чтобы посмотреть, кто может, а кто не может выполнять. А Саня выполняет работу.

Давайте коснёмся Череповца. Возьмём Гераськина. Обменяли в «Магнитку», он знает и понимает требования — и не подошёл. А Коростелёв в Череповце играет. Это что значит, что Андрей Владимирович не развивал Коростелёва на протяжении двух месяцев? Да нет. Просто есть команда, взгляд тренера. Он — тренер — определяет, во что играет команда, кто выполняет те или иные роли.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То же самое «Динамо» возьмите. Вот эта пятёрка, которая имела реализацию большинства за 30%. Тем ребятам, у которых были вторые шансы, мало времени давалось. Но они могут. Они выполняли требования. Ильенко и Кудрявцеву не хочется играть в большинстве? Хочется! Но у них другие роли. Их Кудашов, получается, не развивает, если не даёт играть в большинстве?

— Взять эту пятёрку большинства — тренер их не ломает под себя, а привносит немного своего, чтобы дать им возможность показать свои сильные стороны. Там же все заблистали.

— Это и было! Просто их собрали и дали эту возможность.

У «Ак Барса» в большинстве играют одни и те же. Радулов и Яшкин были, они в принципе забивали достаточно много, и никто ничего не говорил. Но Яшкин травмировался на три месяца, искали ему замену. Нужно было что-то делать. У них большинство-то хромало. Не ломают, а ищут! И весь тренерский штаб понимает, чего не хватает. В прошлом году все восхищались Биллом. Пришёл после Олега Валерьевича Знарка — и всё сделал. В этом году уже не восхищаются.

Всё уходит в выполнение игрового задания, требований. Про Боба Хартли то же самое говорили. Давайте прямо уж вспомним. А при нём два человека в НХЛ уехали! Чинахов и Михеев. Он разве не развивал? А у него требования! Именно подход тренировочный. Я прошёл это в 40 лет. Я тренировался там 2,5 месяца, но получал удовольствие от того, что даже в 40 лет как игрок, пройдя определённый путь — большой путь! — я получал знания. И здесь то же самое: требования, отношение. Поэтому я бы осторожно высказывался в этом направлении.

Давайте мы хоккейные вещи будем отделять от бытовых. Там в раздевалке, может быть, не всё в порядке. Именно какие-то разговоры между собой, разногласия, возможно, в общении с главным тренером. Это ведь тоже влияет. Не хочу, не буду — а надо!

ХК «Ак Барс» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Да, не зря же там был скандал с Никитой Евсеевым, когда даже в КХЛ пришлось обращаться.

— Мы же не знаем всех нюансов. Позиция «Ак Барса» — решение тренера. Почему оно было принято — никто не знает. У Зинэтулы Хайдяровича надо спрашивать.

— В этом контексте хотел бы перейти к «Автомобилисту». Тренер остался тот же, лидеры те же…

— Здесь главный вопрос в том, что лидеры остались те же. От того, как они будут играть, многое зависит. Если лидеры уже хотят поехать домой в начале марта — это одна ситуация; если они хотят играть — это другая ситуация.

— По игре «Автомобилиста» кажется, что команда уже давно хочет домой, с сентября.

— Не с сентября, конечно (смеётся), но да. Есть такое.

— Что могло так разладиться в команде?

— Я бы не сказал, что что-то разладилось в «Автомобилисте». Многое завязано на иностранцах. Для меня, наверное, единственный, к кому нет вопросов, кто всегда отдаётся в играх, — это Мэйсек. Правда. У них Эберт постоянно травмирован. И Джесси Блэкер. Они должны погоду делать. Как в «Динамо» взяли иностранцев — они и делают погоду.

— А российские лидеры «Автомобилиста»?

— Они должны, но либо не могут, либо не хотят. Я не знаю. В обороне-то пластаются — лучшее меньшинство в лиге. Причём не скажу, что там прям суперские вратари. Но уровень защитников не абсолютно высокий. Это работа тренерского штаба. В принципе, «Автомобилист» играет достаточно неплохо. В последнем матче обыграли «Локомотив» со счётом 2:0. По игре оказались сильнее.

ХК «Автомобилист» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Да, «пересушить» «Локомотив» — это сильно.

— Причём «Локомотив»-то по 40 бросков делает.

— Чего ожидаете от этой пары?

— Я думаю, семь матчей будет. Но предпочтение всё равно отдаю «Ак Барсу». Казанцы умеют. У них опыт большой, причём более чем у половины команды. И молодые игроки есть.

— Можно ли назвать «Ак Барс» в принципе главным фаворитом Кубка Гагарина или есть кто-то предпочтительнее?

— Все 16 команд, которые вышли в плей-офф, могут стать чемпионом. Всё зависит от коллектива. Выигрывает именно коллектив. Все свои амбиции, все свои «голы-очки-секунды» нужно убирать. И здесь выходит на первое место команда. Жертва ради команды, ради победы. Это не пустые слова, это не пафос, я говорю, как есть. Выигрывает команда, а не личность. Это большая-большая работа. В течение сезона ты должен выстроить команду, именно коллектив, который в состоянии пройти этот путь почти в два месяца. Да, когда-нибудь будет тяжело, будут ситуации, когда надо вытаскивать из себя. Прям вытаскивать! Это и есть коллектив.

У «Автомобилиста» не пойдёт — и они бросят играть. А «Ак Барс» — это боец. Я не говорю, что «Автомобилист» не боец. Но их ситуация немного другая в плане требований, отношения.

— Билялетдинов, кажется, значительно лучше умеет настраивать лидеров и игроков на второстепенных ролях именно на формат плей-офф.

— Да. Немножко вспомню НХЛ. Когда Саша Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», кто был на ведущих ролях?

— Кузнецов, Бекстрём, Холтби…

— Оши ещё, наверное. Давайте так. Саня всё делал для команды, он ловил шайбы на себя. Да, забрасывал шайб и отдавал передач не так много. Но он жертвовал своими личными амбициями, голами и очками ради команды. Ради «Вашингтона», ради того, чтобы клуб выиграл. И то, что у них суперзвезда шайбы на себя ловит, в обороне отрабатывает, пластается, сплотило ребят. Это важно. Другие ведь смотрят.

Александр Овечкин Фото: Jim Rassol/AP Photo/ТАСС

Ковальчук это и делает в «Спартаке». Сохраняет шайбы. Да, может быть, не столько ловит, сколько немного иначе влияет на игру. Тот же Коля Кулёмин в Уфе. Посмотрите, сколько черновой работы он делает. И всё — на благо команды!

Плей-офф — это другое соревнование. Здесь мелочей нет.

«Мичков должен делать выводы, почему его убрали из СКА»

— Хочется задать несколько вопросов и по тем клубам, которые не попали в плей-офф. Невыход в плей-офф какой команды вас разочаровал или удивил?

— Не то чтобы разочаровал… «Нефтехимик» меня, кстати, в этом сезоне порадовал. Поначалу было тяжело. Построили команду, но немножко не хватило. Леонтьев, конечно, большую работу проделал, как и его тренерский штаб, сами ребята. С вратарями разобрались. Просто упустили время. Будем так говорить. На создание этой обоймы потребовалось больше времени, чем хотелось бы.

«Адмирал» по подбору игроков — при всём уважении к ребятам — немножко другой уровень. Но многое, я считаю, зависит от тренера. Наставники тоже должны подстраиваться под тех, кто у них есть. Да, Тамбиев подстраивался, были хорошие игры — а были просто атас, просто провальные. С чем это связано? Наверное, с уровнем ребят, с недостатком опыта.

«Сочи» — это вообще отдельная тема для разговора. Обидно, что этот клуб не попадает в плей-офф, имея такую инфраструктуру большую. Хотелось бы, чтобы команда развивалась немножечко по-другому. Мне так кажется. Может, придут к тому, чтобы кто-то купил клуб, появился большой спонсор, который создавал бы условия для развития в Сочи хоккея, академии. По крайней мере, мне так кажется.

— Было бы интересно посмотреть и на Матвея Мичкова в плей-офф в составе команды, где он лидер.

— Это от Матвея зависело в ходе сезона. Роман Борисович посчитал по-другому — что нужно Мичкова убирать из команды. А вот почему — это, наверное, уже сам Матвей знает. Только он должен понимать и делать выводы, почему так произошло.

Матвей Мичков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— По игре Матвей, кажется, выступил очень прилично. Как вы считаете?

— Не спорю с вами. Он молодец. Но, опять же, это «Сочи» — один из аутсайдеров чемпионата. Да, поначалу там было всё неплохо. Однако это немного не тот уровень команды. А когда ты играешь в топ-клубе, там уже требования другие, отношение другое — именно со стороны соперника. Поэтому и говорю, что игры плей-офф совсем другие.

Меня разочаровала «Сибирь». Я не понимаю, зачем нужно было убирать Немировски. Абсолютно. Я не руководитель, но вы пригласили тренера, дали ему возможность работать. Ну пусть работает! Не понимаю… Не скажу, что результаты были совсем упаднические, да и много молодёжи было. Многие игроки ушли. Потом эти высказывания генерального менеджера про игроков… Все мы люди, зачем так говорить? Да, это руководитель, но всё же…

«Барыс» тоже очень сильно разочаровал. Но, слава богу, своих игроков оставили, опытного Рому Старченко вернули, молодых игроков подтягивают к составу. Надеюсь, философия останется, найдут тренера.

«Куньлунь» — это вообще отдельная песня.

— «Куньлунь», как мне кажется, в этом сезоне показал себя чуточку лучше, чем в предыдущие годы.

— Абсолютно согласен. Виктор Игнатьев — молодец, пытался делать команду.

ХК «Куньлунь» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Остался только «Витязь» — худшая команда регулярного чемпионата.

— Знаете, с приходом Дмитрия Анатольевича [Рябыкина] команда реально преобразилась. Заиграла в хоккей! Но чего хотело руководство? Очень много игроков ушло. Преобразилась команда. Может быть, если бы Рябыкин пришёл в «Витязь» пораньше, то и результаты были бы лучше. Нужно было время, чтобы воплотить требования, которые хотел видеть новый тренерский штаб. С колен встали, но не совсем поднялись. «Витязь» не оправился, да. И не подфартило. Посмотрим, что будет дальше.