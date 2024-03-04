Капитан «Торпедо» прокомментировал поражение во втором матче серии со СКА

21-летний российский защитник и капитан «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал поражение нижегородцев во второй игре первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1).

«В целом хорошая игра, с хорошим противником. Интересная серия как для болельщиков, так и для нас. Прошло пять периодов, где-то силы нас уже покидали, но мы всё равно показали, что у нас есть характер. Серия только начинается.

Можно сказать, что победа в первом матче серии была долгожданной – не именно над СКА, а вообще, потому что долго не побеждали. Была череда поражений, но мы понимали, что рано или поздно она закончится. Хорошо, что сейчас, потому что сейчас самое важное время для нас. Все смотрят, все болеют. Постарались сохранить эмоции после первой игры. Всё равно отдали много эмоций, порадовались, но на вторую игру их хватило. Видимо, только сил не хватило», — сказал Конюшков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Отметим, что за две игры в плей-офф КХЛ – 2024 Конюшков отметился одной результативной передачей. В регулярном сезоне на его счету 28 (6+22) очков в 65 встречах при коэффициенте полезности «-9».