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Все результаты игрового дня НХЛ 4 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 4 марта
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Сегодня, 4 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Цукер, Гюнтер) – 07:33     0:2 Цукер (Гюнтер, Шмальц) – 24:06 (pp)     1:2 Милано (Овечкин, Сандин) – 26:02 (pp)     1:3 Кесселринг (О'Брайен, Вялимяки) – 26:45     1:4 Гюнтер (Маччелли, Дурзи) – 38:01 (pp)     2:4 Манта (Строум) – 40:10 (pp)     2:5 Шмальц (Круз) – 59:39    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хишир) – 00:15     1:1 Дано (Фиала, Гавриков) – 07:56     2:1 Лаферрье (Дюбуа) – 14:49     3:1 Дано (Рой, Мур) – 32:23     4:1 Фиала (Копитар, Даути) – 32:57 (pp)     5:1 Дано (Мур, Фиала) – 57:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Петерка (Окпосо, Скиннер) – 17:33 (pp)     1:1 Нидеррайтер (Моррисси, Пионк) – 19:54     2:1 Робинсон (Кребс, Гиргенсонс) – 29:20     2:2 Моррисси (Шайфли, Наместников) – 50:38     2:3 Бэррон (Перфетти) – 53:55     2:4 Наместников (Коннор) – 58:39     2:5 Монахан (Лаури, Эпплтон) – 59:06    

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Главным героем матча стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Хьюз, Гронек) – 01:37     1:1 Киллорн (Джонс, Вааканайнен) – 04:15     1:2 Гарланд (Задоров, Миллер) – 23:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:07     2:0 Перри (Маклауд, Фёгеле) – 22:57     3:0 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 25:55     4:0 Маклауд – 38:47     5:0 Сеси – 39:10     6:0 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм) – 46:03     6:1 Малкин (Смит, Ракелль) – 52:23    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 86 очками после 61 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 85 очков за 63 матча.

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