Все результаты игрового дня НХЛ 4 марта

Сегодня, 4 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Главным героем матча стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 86 очками после 61 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 85 очков за 63 матча.