Капризов опять положил хет-трик! Россиянин повторил рекорд всех времён

«Миннесота» сделала камбэк в матче с аутсайдером лиги и прервала серию поражений.

Сегодня прошёл матч между «Миннесотой» и «Сан-Хосе». Обе команды до матча шли на серии поражений: «Уайлд» проиграли три матча, «Шаркс» уступили в шести играх.

Первый период прошёл без обилия опасных моментов, хотя хозяева владели территориальным и игровым преимуществом, почти в четыре раза перебросав соперника.

А вот во втором периоде пошло повеселее. Гости уже на второй минуте получили возможность поиграть в большинстве, чем быстро воспользовался Микаэль Гранлунд, нанеся снайперский выстрел в ближний угол.

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Вскоре «Миннесота» получила свою возможность поиграть в большинстве, однако пропустила ещё раз – отличился Нико Штурм. Но «Миннесота» быстро собралась и усилиями Фредерика Годро, пославшего шайбу между щитков Кякхёнену, одну шайбу отыграла. А через минуту игроки «Сан-Хосе» проспали Капризова на синей линии, дав ему выйти один на один с вратарём, и Кирилл шикарно использовал эту возможность.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период хозяева вновь начали ужасно, пропустив уже на 23-й секунде: ошибка на синей линии привела к результативному забегу Дюклера. Но Капризов ненадолго отпустил «Сан-Хосе»: Болди сбросил шайбу на дальний пятак, откуда Кирилл неотразимо бросил в касание под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничейный счёт сохранялся почти до самого конца третьего периода, но чашу весов всё-таки склонил лидер «Миннесоты», оформив хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из трёх поражений и немного приблизилась к зоне плей-офф. Кирилл Капризов провёл фантастический матч, повторив рекорд всех времён по количеству хет-триков за сезон (три) в истории «Уайлд», а также став пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ.