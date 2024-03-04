Олимпийский чемпион спрогнозировал борьбу в серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом»

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что в серии ЦСКА и «Локомотива» вся борьба впереди. После первых двух матчей счёт в противостоянии равный. Ярославцам удалось взять реванш за поражение в первом матче серии.

«В серии «Локомотива» с ЦСКА предвидится борьба. Ярославль после первого матча восстановился и сумел ответить армейцам мощным сопротивлением, а у москвичей на вторую встречу не хватило бензина. Посмотрим на игры в Москве, но «Локомотив» не тот соперник, для которого чужая площадка представляет какую-то проблему», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 4 марта, в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.