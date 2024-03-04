«Ак Барс» прервал безголевую серию в матчах с «Автомобилистом» спустя 111 минут
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В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит третья встреча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Автомобилист» принимает казанский «Ак Барс». Идёт третий период, хозяева ведут – 2:1. Счёт в серии – 2-0.
В начале третьего периода хоккеисты «Ак Барса» сумели прервать свою безголевую серию, которая насчитывала 111 минут. Отличился нападающий Илья Сафонов. Примечательно, что это первая заброшенная шайба команды в равных составах в этой серии.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первые две встречи, состоявшиеся в столице Татарстана, остались за подопечными Николая Заварухина. При счёте 2-0 в серии команды перебрались в Екатеринбург.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Голышев (Широков, Мэйсек) – 25:55 (5x3) 1:1 Сафонов (Петров, Адамчук) – 41:51 (5x5) 2:1 Голышев (Макеев, Зборовский) – 52:10 (5x5) 3:1 Голышев – 59:32 (en)
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