«Ак Барс» прервал безголевую серию в матчах с «Автомобилистом» спустя 111 минут

В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит третья встреча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Автомобилист» принимает казанский «Ак Барс». Идёт третий период, хозяева ведут – 2:1. Счёт в серии – 2-0.

В начале третьего периода хоккеисты «Ак Барса» сумели прервать свою безголевую серию, которая насчитывала 111 минут. Отличился нападающий Илья Сафонов. Примечательно, что это первая заброшенная шайба команды в равных составах в этой серии.

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Напомним, первые две встречи, состоявшиеся в столице Татарстана, остались за подопечными Николая Заварухина. При счёте 2-0 в серии команды перебрались в Екатеринбург.