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«Филадельфия» – «Сент-Луис» 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 5 марта

Буллит Бучневича принёс «Сент-Луису» победу над «Филадельфией»
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Сегодня, 5 марта, «Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 1:2 после серии буллитов.

В концовке первого периода счёт в матче открыл канадский нападающий хозяев Скотт Лотон. В моменте с голом ему ассистировали Райан Пилинг и Трэвис Санхайм. В середине второго периода усилиями Кевина Хейза гостям удалось отыграться. Голевую передачу в свой актив записал Каспери Капанен.

Таким образом, основное время матча и овертайм завершились с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету российского форварда Павла Бучневича.

«Сент-Луис» поднялся на девятое место турнирной таблицы Запада, набрав 67 очков. «Филадельфия» находится на восьмой строчке на Востоке с 72 очками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лотон (Пилинг, Санхайм) – 18:52     1:1 Хейз (Капанен) – 35:47     1:2 Бучневич – 65:00    

В параллельном матче «Бостон» обыграл «Торонто» со счётом 4:1. Илья Любушкин записал в свой актив голевой пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Лорей) – 09:43     0:2 Заха (Пастрняк, Дебраск) – 12:42 (pp)     0:3 Дебраск (Койл, Маршан) – 25:07     1:3 Таварес (Райлли, Любушкин) – 43:52     1:4 Заха (Пастрняк, Хайнен) – 50:35    
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