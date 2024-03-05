Буллит Бучневича принёс «Сент-Луису» победу над «Филадельфией»

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Сегодня, 5 марта, «Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 1:2 после серии буллитов.

В концовке первого периода счёт в матче открыл канадский нападающий хозяев Скотт Лотон. В моменте с голом ему ассистировали Райан Пилинг и Трэвис Санхайм. В середине второго периода усилиями Кевина Хейза гостям удалось отыграться. Голевую передачу в свой актив записал Каспери Капанен.

Таким образом, основное время матча и овертайм завершились с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету российского форварда Павла Бучневича.

«Сент-Луис» поднялся на девятое место турнирной таблицы Запада, набрав 67 очков. «Филадельфия» находится на восьмой строчке на Востоке с 72 очками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В параллельном матче «Бостон» обыграл «Торонто» со счётом 4:1. Илья Любушкин записал в свой актив голевой пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.