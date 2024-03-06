«Ну что, рады меня видеть?» Кузнецов — тренерскому штабу «Херши»

Главный тренер «Херши Бэрс» Тодд Нельсон рассказал о приезде российского нападающего Евгения Кузнецова в клуб. Напомним, форвард прошёл процедуру драфта отказов «Вашингтон Кэпиталз» и оказался в расположении команды АХЛ.

«Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку. А вообще он зашёл в кабинет к помощнику тренера и сказал: «Привет, ну что, рады меня видеть?» И все тренеры рассмеялись. Такой вот он человек», — приводит слова Нельсона RMNB.

Отметим, что генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявлял, что клуб пока не планирует выкупать контракт россиянина, а попробует обменять его в дедлайн.

Ранее Тодд Нельсон заявил, что команда поможет Кузнецову набрать форму и вернуться в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Вашингтон Кэпиталз».