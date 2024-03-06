Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ну что, рады меня видеть?» Кузнецов — тренерскому штабу «Херши»

«Ну что, рады меня видеть?» Кузнецов — тренерскому штабу «Херши»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Херши Бэрс» Тодд Нельсон рассказал о приезде российского нападающего Евгения Кузнецова в клуб. Напомним, форвард прошёл процедуру драфта отказов «Вашингтон Кэпиталз» и оказался в расположении команды АХЛ.

«Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку. А вообще он зашёл в кабинет к помощнику тренера и сказал: «Привет, ну что, рады меня видеть?» И все тренеры рассмеялись. Такой вот он человек», — приводит слова Нельсона RMNB.

Отметим, что генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявлял, что клуб пока не планирует выкупать контракт россиянина, а попробует обменять его в дедлайн.

Ранее Тодд Нельсон заявил, что команда поможет Кузнецову набрать форму и вернуться в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Вашингтон Кэпиталз».

Материалы по теме
«Он поставил всю арену на уши». Как прошёл первый день Кузнецова в команде АХЛ
«Он поставил всю арену на уши». Как прошёл первый день Кузнецова в команде АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android