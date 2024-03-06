Женя пришёл на тренировку рано утром и сразу же начал всех веселить. А потом поразил своей отличной формой.

«Он поставил всю арену на уши». Как прошёл первый день Кузнецова в команде АХЛ

Для «Херши» и вообще для АХЛ появление Евгения Кузнецова на льду «Джайант-центра» стало событием небывалого масштаба. Посмотреть на тренировку с участием звёздного россиянина приехали и столичные журналисты, и около 100 болельщиков – кто-то даже был в его джерси «Трактора».

Материалы по теме Видео Евгений Кузнецов после тренировки раздавал автографы болельщикам «Херши»

Кузнецов, который сам захотел поехать в фарм-клуб, чтобы перезагрузить карьеру, пребывал в отличном настроении – шутил, смеялся, раздавал автографы. С прессой, как сообщил клуб, он не будет общаться до тех пор, пока не получит разрешение играть, зато другие игроки и тренер команды подробно рассказали о событиях последних дней и своих впечатлениях от Кузнецова.

О тренировке

Тодд Нельсон, главный тренер «Херши»: «Естественно, это очень талантливый игрок. Он 50 дней не катался, но сегодня был одним из самых ловких игроков на льду. Это невероятно. Многие наши ребята равняются на такого парня».

Дилан Макилрат, капитан «Херши»: «По нему не скажешь, что у него была пауза в 50 дней. Если бы я 50 дней не катался… Вы бы это поняли».

Тайсон Эмпи, нападающий: «Удивительно быть на льду с таким игроком. Ну, знаете, с чемпионом НХЛ, обладателем Кубка Стэнли, участником Матчей звёзд. Это безумие какое-то, но очень приятно было кататься с ним в одном звене».

Материалы по теме Видео Видео тренировки Евгения Кузнецова в составе «Херши»

О драфте отказов и ожидании Кузнецова

Нельсон: «Я был удивлён. Мы узнали, что его выставили на драфт отказов, и следили, заберёт ли его кто-то. Никто не забрал. Потом ждали, что будет дальше. Ждали, что нам скажет руководство, и два дня назад я думал: «Пока не увижу его закатанные глаза, рассчитывать на него не буду».

Макилрат: «Мы готовились к игре в Лихай. Конечно, обсуждали это. У нас впереди был матч, но приход такого игрока, как Кузнецов, это очень громкие новости».

Аарон Несс, защитник: «Все взбудоражены. Он – невероятный талант, невероятный игрок. За ним круто наблюдать. Будет здорово. Вы все, ребята, приехали, настроение отличное, все катаются туда-сюда. Надеюсь, мы сможем выгодно это использовать».

О приезде Кузнецова

Нельсон: «Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку. А вообще, он зашёл в кабинет к помощнику тренера и сказал: «Привет, ну что, рады меня видеть?» И все тренеры рассмеялись. Такой вот он человек».

Несс: «Ну это же Кузи, он всегда шутки шутит, улыбается. Он любит хоккей. Классно видеть людей, которые на самом деле очень любят играть в хоккей. Они приходят каждый день на арену как дети. Нам всем очень повезло зарабатывать на жизнь хоккеем, и он – не исключение».

Макилрат: «За последние пару лет я немного узнал Кузю, у нас очень хорошие отношения. Здорово увидеть его, услышать его фирменный смех. Он привнёс энергию, поставил всю арену на уши, и это было весело».

О форме Кузнецова

Нельсон: «Я спросил его: ты что, занимался в зале? Он ответил: да, подкачался».

Макилрат: «Мы не будем забегать далеко вперёд, но какое это усиление для нас в центре! У нас и так очень хорошая команда, а теперь ещё и Кузи появился. Я думал о том, что для нас это хорошая возможность. У нас один самых талантливых игроков, что когда-либо играл в АХЛ, парень, который горит желанием, хочет играть и помочь нам победить. Это может стать для нас очень серьёзным усилением. Надеюсь, так и будет».

О том, что будет дальше

Нельсон: «Обсужу это с руководством. Мы хотели посмотреть, как пройдёт сегодняшняя тренировка. Обсудим это с руководством и постараемся выработать план дальнейших действий».

Завтра приду на арену и увижу, кто в моём распоряжении. Кто будет, тот и поедет на выезд в Шарлотт».