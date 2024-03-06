Экс-защитник СКА: армейцы постарше, поопытнее «Торпедо», знают, как играть сложные матчи

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков высказался о вчерашней победе армейского клуба в игре с «Торпедо» (5:2) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 (2-1).

«Вчера армейцы выглядели солидно, хорошо, не было сомнений, что они победят. Ребята в СКА постарше, поопытнее, знают, как играть такие сложные матчи. Думаю, следующая, четвёртая игра будет решающей. Если Нижний на своей площадке проиграет, уже не спасёт серию», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

Четвёртый матч данной серии состоится в Нижнем Новгороде 7 марта. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск. По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 СКА занял второе место, а «Торпедо» расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ.