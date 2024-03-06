Генеральный менеджер «Флориды»: мы рады, что Тарасенко поборется с нами за Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито оценил обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Оттавы».

«Владимир — высококвалифицированный и опытный результативный нападающий, который предоставляет нашему клубу ещё один вариант для создания динамичного нападения команды. Мы очень рады, что он присоединится к нашей команде и поборется вместе с нами за Кубок Стэнли», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

Канадский клуб оставляет за собой 50% зарплаты россиянина, а взамен получает выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (который станет пиком в третьем раунде 2026 года, если «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли) и выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах.