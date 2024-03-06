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Стала известна компенсация «Оттаве» за обмен Владимира Тарасенко во «Флориду»

Стала известна компенсация «Оттаве» за обмен Владимира Тарасенко во «Флориду»
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Стала известна компенсация «Оттаве» за обмен Владимира Тарасенко во «Флориду». Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, канадский клуб оставляет за собой 50% зарплаты россиянина, а взамен получает выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (который станет пиком в третьем раунде 2026 года, если «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли) и выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

Всего в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах.

«Флорида» возглавляет общую таблицу НХЛ, набрав 90 очков после 63 матчей. В прошлом сезоне «Пантерз» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вегасу» в пяти матчах.

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