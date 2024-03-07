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Терещенко: ЦСКА может перевести серию с «Локо» в седьмой матч, но вряд ли её выиграет

Терещенко: ЦСКА может перевести серию с «Локо» в седьмой матч, но вряд ли её выиграет
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко считает, что ЦСКА будет сложно спасти серию первого раунда плей-офф с «Локомотивом». Армейцы уступают в серии со счётом 1-3, а следующий матч противостояния пройдёт в Ярославле 8 марта.

«Для ЦСКА ещё возможно перевести серию в седьмой матч с «Локомотивом», всё в руках обеих команд. Хорошая серия с интересными играми получается.

Сразу было понятно, что ЦСКА придётся тяжело, потому что «Локомотив» — один из самых сильных соперников и фаворитов в Кубке Гагарина. При условии того, как играет «Локомотив», вряд ли ЦСКА получится выйти победителем в этой серии, будет тяжело это сделать», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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