ЦСКА на грани вылета, «Ак Барс» ярко выиграл матч жизни. Итоги дня плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» потерпело первое поражение, «Салават» сравнял счёт в серии с «Трактором», а «Спартак» уже в шаге от второго раунда.

6 марта в плей-офф КХЛ состоялось пять встреч – три на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

«Ак Барс» неожиданно оказался на грани сенсационного провала. Кто бы мог подумать перед стартом плей-офф, что прошлогодний финалист проиграет первые три матча, да ещё и «некубковому» «Автомобилисту»? Но пока что именно екатеринбуржцы бились единым кулаком, а их лидеры вели за собой, чего нельзя было сказать о казанцах.

Однако «Ак Барс» ещё не готов ехать в отпуск и на сегодня наконец мобилизовался и выдал яркий матч жизни. Во-первых, сделал то, что не удавалось ранее – забил первым, причём это был быстрый гол, за которым вскоре последовал и второй, после чего статистически лучший вратарь нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина Евгений Аликин уступил место в воротах Владимиру Галкину.

Во втором периоде «Автомобилист» перехватил инициативу и полетел в атаку, однако «Ак Барс» не только самоотверженно оборонялся, но и совершил контрвыпад, завершившийся голом Никиты Дыняка. В третьем периоде Казань забила ещё дважды, ни разу не пропустила и продлила серию ещё как минимум на один матч. Отметим также, что Радулов, вернувшийся в состав после дисквалификации, отметился двумя передачами и стал третьим игроком в истории КХЛ после Мозякина и Шипачёва, набравшим 700 очков.

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В Челябинске продолжается самая огненная серия первого раунда. Сегодня, например, помимо голов и настоящей драмы в концовке, было: травма Павла Коледова, которому Ярослав Цулыгин порезал горло коньком (с защитником уфимцев всё, слава богу, более-менее в порядке, он даже смог продолжить матч), сокрушительный силовой Панина на Родевальде и последовавшая за этим драка капитана «Салавата» с Телегиным, отказ Панина драться с Родевальдом, пантомима Науменкова после удаления на Бурдасове, которого не было, драка Яруллина с Тимкиным после жёсткого силового на Юртайкине и ещё одна драка Карпухина с Мелошем.

В игре ничего особо не поменялось – «Салават» в основном давил, «Трактор» в основном оборонялся, но долгое время контролировал игру и дважды вёл в счёте. Развязка наступила в третьем периоде, когда уфимцы сначала сравняли счёт в большинстве, а затем реализовали удаление Кравцова за удар в голову. 2-2 в серии.

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«Северсталь» получила горькую пилюлю в первом череповецком матче – 3:7 от «Спартака», но сегодня ничего подобного уже не было. Да, они снова пропустили первыми, весь матч догоняли, но команде Андрея Козырева удавалось найти внутренние резервы даже после шайбы, пропущенной в большинстве или когда табло вело отсчёт последних секунд основного времени.

Четыре раза «Северсталь» отыгрывалась, а шайба Егора Степанова в формате «шесть на четыре» перевела встречу в овертайм. Который прошёл на встречных курсах и закончился голом Михала Чайковски. «Спартак» повёл 3-1, и теперь у него будет шанс закончить серию в Москве.

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«Локомотив» опять взял своё за счёт идеальной игры во втором игровом отрезке. ЦСКА здорово провёл первый период, открыл счёт, но после перерыва ярославцы заметно прибавили, и в первой же смене Максим Шалунов пробил Ивана Федотова. Через пару минут гости реализовали своё первое же большинство. В очередной раз отличился Денис Алексеев, и удивительно, что уже в третьем матче подряд его шайба становится победной!

Весь третий период ЦСКА давил, но больше не смог пробить Даниила Исаева, который в итоге отразил 33 из 34 бросков. Действующий чемпион оказался на грани вылета, счёт в серии – 3-1 в пользу «Локомотива».

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У обладателей Кубка Континента дела в серии с Минском складывались вполне прекрасно по счёту — две победы в двух матчах, однако по игре соперник мало в чём уступал. Первую встречу команда Дмитрия Квартальнова проиграла только в концовке при равной игре, во второй вообще вела сначала 2:0, потом 3:2, но затем выстрелила себе в ногу удалениями.

Больно покусавшись в Москве, при родных трибунах минчане уже полноценно вернулись в серию. В первом периоде им удался быстрый и довольно неожиданный гол после не самого опасного броска Горбунова, с которым тем не менее Максим Моторыгин не справился. Во втором периоде хозяева увеличили отрыв, реализовав большинство. Вернувшийся в строй после травмы Седрик Пакетт отыграл одну шайбу в формате «пять на четыре», но в третьем периоде Минск провёл результативную контратаку (Ник Меркли, забивший во втором периоде, оформил дубль) и сократил отставание в серии – 1-2.

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Игры 7 марта