Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Маленстин) – 01:51 (sh) 0:2 Овечкин (Уилсон, Строум) – 20:30 (pp) 0:3 Дженсен (Маленстин) – 23:16 0:4 Лапьер (ван Римсдайк, Овечкин) – 28:50 0:5 Мирошниченко (Строум, Милано) – 36:21
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Овечкин набрал 1531-е (840+691) очко в 1405-й игре, что позволяет ему занимать 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. По этому показателю он сравнялся с легендарным защитником Полом Коффи – 1531 (396+1135) результативное действие в 1409 матчах.
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 58 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 28 результативных передач.
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