Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Маленстин) – 01:51 (sh)     0:2 Овечкин (Уилсон, Строум) – 20:30 (pp)     0:3 Дженсен (Маленстин) – 23:16     0:4 Лапьер (ван Римсдайк, Овечкин) – 28:50     0:5 Мирошниченко (Строум, Милано) – 36:21    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Овечкин набрал 1531-е (840+691) очко в 1405-й игре, что позволяет ему занимать 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. По этому показателю он сравнялся с легендарным защитником Полом Коффи – 1531 (396+1135) результативное действие в 1409 матчах.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 58 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 28 результативных передач.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android