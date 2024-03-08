Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 54 голов за карьеру в НХЛ

Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин. Для капитана «столичной» команды этот гол стал 840-м за карьеру в НХЛ.

Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 54 голов. Напомним, что лучший снайпер в истории НХЛ Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.