Овечкин забил 840-й гол за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал 840-м за карьеру в НХЛ. Также на его счету 691 результативная передача в 1405 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 58 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 28 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-22».