«Вы куёте славу нашего спорта». Ротенберг поздравил с 8 марта, отметив женскую сборную

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал трогательное поздравление в адрес женской половины населения в честь Международного женского дня – 8 марта.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с тёплым весенним праздником — 8 марта.

Для нас начало марта — это старт самой важной поры сезона, матчей за Кубок Гагарина. В это время особенно важна поддержка наших самых близких — жён, матерей, дочерей. Наши любимые женщины дают нам силы для самых больших достижений, для борьбы и для побед. Спасибо вам, дорогие, за то, что всегда поддерживаете нас, за то, что всегда находитесь рядом! Каждый наш успех — это ваш успех!

Отдельно хочу поздравить всех женщин и девушек, которые связали свою судьбу с хоккеем, — российские хоккеистки давно показали миру свою силу и свой талант. Вы куёте славу нашего спорта наравне с хоккеистами-мужчинами! Верю, что придёт время, когда обе наши сборные — и мужская, и женская — вместе поднимутся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала почёта», — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.