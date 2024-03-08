Автор NHL News: не думаю, что «Каролина» когда-нибудь обменяет Никишина

Автор популярного аккаунта NHL News в социальной сети Х (ранее Twitter) и информационного портала PuckPedia оценил выступления 22-летнего российского защитника санкт-петербургского СКА Александра Никишина, задрафтованного «Каролиной Харрикейнз», в нынешнем сезоне

«Не знаю, кому это будет интересно услышать, но я не думаю, что «Харрикейнз» когда-нибудь обменяли бы Александра Никишина. Будучи 22-летним защитником, он сейчас имеет на счету 56-очков в КХЛ», — гласит заметка в аккаунте NHL News.

Напомним, Никишин был выбран «Каролиной» на драфте-2020 под 69-м общим номером. Его действующий контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. За карьеру в КХЛ Никишин провёл 257 матчей, в которых отметился 143 (43+100) результативными действиями при показателе полезности «+60».