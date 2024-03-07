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Силаев покинул лёд после силового от Никишина, после просмотра судьи отменили удаление

Силаев покинул лёд после силового от Никишина, после просмотра судьи отменили удаление
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА. Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гальченюк (Бардаков) – 06:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Хайруллин, Глотов) – 08:30 (5x5)     0:3 Бардаков (Земчёнок, Гальченюк) – 08:47 (5x5)     1:3 Варлаков (Линч) – 15:12 (5x5)    

В середине второго игрового отрезка защитник СКА Александр Никишин силовым приёмом сбил с ног защитника «Торпедо» Антона Силаева, попав тому в колено. 17-летний игрок нижегородского клуба не смог продолжить встречу, покинул лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Впоследствии Силаев вернулся на скамейку «Торпедо».

Напомним, за первую половину стартового периода СКА забил трижды, после чего вратарь «Торпедо» Адам Гуска был заменён на Ивана Кульбакова.

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