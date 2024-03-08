«Локомотив» в десятый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф

В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом, армейский клуб проиграл серию первого раунда со счётом 1-4.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Локомотив» в десятый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. Железнодорожники во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.

Отметим, что в серии с ЦСКА подопечные Игоря Никитина проиграли в первой встрече со счётом 0:4, однако затем одержали четыре победы подряд.

После окончания серии главные тренеры команд Игорь Никитин и Сергей Фёдоров пожали друг другу руки, поблагодарив за игру.