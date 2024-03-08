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Рукопожатие Игоря Никитина и Сергея Фёдорова после завершения серии «Локомотив» — ЦСКА

Рукопожатие Игоря Никитина и Сергея Фёдорова после завершения серии «Локомотив» — ЦСКА
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В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом, армейский клуб проиграл серию первого раунда со счётом 1-4.

После окончания встречи главные тренеры команд Игорь Никитин и Сергей Фёдоров пожали друг другу руки, поблагодарив за проведённую серию плей-офф.

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Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

«Локомотив» во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.

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