Светлов: в ЦСКА назрела кардинальная перестройка

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник Тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о вылете ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (1-4).

«ЦСКА неровно прошёл чемпионат и по щелчку не смог включиться в плей-офф. Команды хватило лишь на первый матч серии с «Локомотивом», первые два периода вообще получились идеальными. Далее армейцы показывали неплохие отрезки, но цельных игр не было.

ЦСКА необходима кардинальная перестройка? Наверное, она назрела. Задним умом сильны все, но, возможно, с ней стартовать можно было бы уже прошедшим летом. Но перестройка не будет простой — уже вылетела из плей-офф ВХЛ «Звезда», завершила свой плей-офф МХЛ «Красная Армия», которая неожиданно уступила «Атланту». Просматривается системная ситуация», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

«Локомотив» во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.