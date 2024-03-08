А Ротенберг-то был прав! ЦСКА — всё, в КХЛ будет новый чемпион

Для ЦСКА наступил критический момент сезона — армейцы приехали на пятую встречу серии первого раунда с «Локомотивом» в Ярославль, находясь в шаге от вылета. После победы в первой встрече, которую чемпионы двух последних лет забрали без пропущенных шайб, москвичи проиграли три матча подряд, включая две игры на своей площадке, и поставили себя в крайне затруднительное положение.

Казалось, что команда Сергея Фёдорова должна была выходить и с первых же минут насмерть биться за право продолжить борьбу в этом сезоне, однако преимущество железнодорожников со стартового вбрасывания было подавляющим. Практически вся игра шла у ворот Ивана Федотова, и уже на исходе шестой минуты «Локомотив» открыл счёт — вторую шайбу в этой серии забросил Александр Полунин, который изящно переиграл голкипера армейцев в ближнем бою после роскошного паса от Андрея Сергеева.

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Несколько минут спустя «Арена-2000» вновь праздновала взятие ворот — ЦСКА выиграл вбрасывание в своей зоне, но не смог вывести шайбу оттуда. Подхвативший её Александр Елесин делал наброс на ворота, но шайба, не встретившись ни с кем по пути, пролетела мимо Федотова и от штанги попала в сетку.

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А ещё минуту спустя в воротах армейцев побывала и третья шайба — «Локомотив» получил право на розыгрыш лишнего, и Сергеев броском из правого круга вбрасывания реализовал численное преимущество. 3:0 уже к 10-й минуте матча!

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Многие уже поспешили отправить гостей в отпуск, однако ЦСКА, который к тому моменту нанёс всего два броска в створ ворот Даниила Исаева, всё-таки разозлился и практически вернулся в игру. Армейцы потратили полторы минуты, чтобы сократить отставание до минимума — сперва Михаил Григоренко грамотно среагировал на наброс Владислава Провольнева и «размочил» Исаева, а затем Константин Окулов при помощи рикошета от Елесина во второй раз зажёг красный свет за спиной голкипера «Локомотива». Интрига!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Всё нормально, спокойно всё», — поддержал своих подопечных Игорь Никитин. Успокоились, видимо, и хоккеисты ЦСКА, которые, учитывая ход развития событий, наверняка были бы довольны счётом 2:3 к перерыву. Однако это спокойствие сыграло с ними злую шутку — за считаные секунды до сирены армейцы пробросились, проиграли вбрасывание в своей зоне и тут же пропустили. Алексей Береглазов забивает довольно редко, но тут ему удался очень точный и своевременный бросок — шайба влетела в ворота Федотова за секунду до ухода команд в раздевалку.

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От этого удара гости уже не оправились — во втором периоде ярославцы забили ещё два гола, увеличив преимущество перед третьей двадцатиминуткой до четырёх шайб. Чтобы отыграться в такой ситуации, ЦСКА нужно было сделать что-то из рода фантастики. Чудеса, конечно, иногда случаются, но должно было произойти что-то невероятное, чтобы железнодорожники отпустили такую игру.

Они и не отпустили — «Локомотив» сыграл прагматично и, хоть и пропустил одну шайбу, довёл дело до победы, нанеся ЦСКА первое поражение в серии плей-офф с финала-2021. Свою первую серию в качестве главного тренера проиграл и Сергей Фёдоров, а армейцы вылетели по итогам первого раунда впервые за 10 лет — в 2014 году москвичей всухую обыграл СКА.

Получается, прав был Роман Ротенберг, говоря о закрытии чемпионского окна для ЦСКА? Армейцы с мощным грохотом вылетают из борьбы за Кубок Гагарина, а это значит, что в КХЛ будет новый чемпион.