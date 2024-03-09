Хоккейный эксперт оценил сделки «Вашингтона» в дедлайн НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил работу «Вашингтон Кэпиталз» в дедлайн НХЛ. Напомним, самым крупным обменом стал переход российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз».

«Ходы «Вашингтона» в дедлайн? У каждого клуба есть своя тактика, рассуждения и стимулирование игроков. Иногда вброшенная информация стимулирует игроков к лучшему результату. Я не считаю, что тот факт, что «Вашингтон» является продавцом в дедлайн, ослабит команду. Есть резервы в лице молодых игроков. Они получат свои шансы, находясь рядом с такими мастерами, как Оши, Овечкин, и, надеюсь, впитают победные традиции.

В предыдущие годы в «Вашингтоне» были сделаны определённые обмены, которые влияли на тот результат, который был необходим клубу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.