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Хоккейный эксперт оценил сделки «Вашингтона» в дедлайн НХЛ

Хоккейный эксперт оценил сделки «Вашингтона» в дедлайн НХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил работу «Вашингтон Кэпиталз» в дедлайн НХЛ. Напомним, самым крупным обменом стал переход российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз».

«Ходы «Вашингтона» в дедлайн? У каждого клуба есть своя тактика, рассуждения и стимулирование игроков. Иногда вброшенная информация стимулирует игроков к лучшему результату. Я не считаю, что тот факт, что «Вашингтон» является продавцом в дедлайн, ослабит команду. Есть резервы в лице молодых игроков. Они получат свои шансы, находясь рядом с такими мастерами, как Оши, Овечкин, и, надеюсь, впитают победные традиции.

В предыдущие годы в «Вашингтоне» были сделаны определённые обмены, которые влияли на тот результат, который был необходим клубу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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