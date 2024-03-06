Овечкин уже лишился одноклубника! Дедлайн обменов НХЛ. LIVE

8 марта в 23:00 мск закрывается окно для обменов в Национальной хоккейной лиге. До дедлайна остаётся всего пара дней, но пока команды не очень торопятся совершать громкие сделки. Хотя серьёзных лотов хватает — в ближайшие пару дней может решиться судьба Владимира Тарасенко, который с большой долей вероятности покинет «Оттаву», или Джейка Гюнцеля, неожиданно ставшего кандидатом на уход из «Питтсбурга».

Предлагаем вместе с «Чемпионатом» отслеживать все переходы в режиме реального времени.