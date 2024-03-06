Овечкин уже лишился одноклубника! Дедлайн обменов НХЛ. LIVE

8 марта в 23:00 мск закрывается окно для обменов в Национальной хоккейной лиге. До дедлайна остаётся всего пара дней, но пока команды не очень торопятся совершать громкие сделки. Хотя серьёзных лотов хватает — в ближайшие пару дней может решиться судьба Владимира Тарасенко, который с большой долей вероятности покинет «Оттаву», или Джейка Гюнцеля, неожиданно ставшего кандидатом на уход из «Питтсбурга».
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На первый взгляд не самый примечательный обмен произошёл в начале марта — защитник Кёртис Макдермид сменил «Колорадо» на «Нью-Джерси». Для нас же эта сделка интересна тем, что впридачу с выбором в седьмом раунде предстоящего драфта в обратном направлении отправились права на Захара Бардакова, у которого в конце апреля истекает контракт с петербургским СКА.
Пока мы ждём трансферной активности от клубов, вспомним, какие обмены произошли ранее. Почти неделю назад «Торонто» вернул российского защитника Илью Любушкина из «Анахайма». За 29-летнего игрока «утки», удержавшие половину его зарплаты, получили выбор в третьем раунде драфта-2025. Также в обмене приняла участие «Каролина», которая удержала половину от оставшейся части зарплаты и получила выбор в шестом раунде драфта-2024. Любушкин уже успел вновь сыграть в свитере «листьев» — за два матча Илья отметился результативной передачей.
«Вашингтон», похоже, не очень хочет в плей-офф — этой ночью клуб обменял в «Вегас» форварда Энтони Манту, который с 20 заброшенными шайбами был вторым снайпером «столичных» в этом сезоне. За 29-летнего канадца, чей контракт истечёт в конце этого сезона, «рыцари» отдали выборы во втором раунде драфта-2024 и четвёртом раунде драфта-2026. Кроме того, «Кэпиталз» удержали половину зарплаты игрока, которая составляет $ 5,7 млн.