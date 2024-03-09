Обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» не играет в скучный хоккей

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил игру ярославского «Локомотива» в плей-офф КХЛ. Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 железнодорожники победили ЦСКА со счётом 4-1.

«Мне интересно, почему говорят про сухую игру Ярославля, в чём она заключается?! Они много бросают, прессингуют, играют, из зоны выходят через пас, умеют сохранять шайбу. Это плей-офф, поэтому цена каждой ошибки высока. Я бы не сказал, что „Локомотив“ играет в скучный хоккей, это организационный хоккей. Они однозначно способны далеко пройти в Кубке Гагарина», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

«Локомотив» в 10-й раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. Железнодорожники во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретятся с командой из Восточной конференции. Отметим, что в серии с ЦСКА подопечные Игоря Никитина проиграли первую встречу со счётом 0:4, однако затем одержали четыре победы подряд.

Ранее чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский рассказал о причине вылета ЦСКА от «Локомотива».