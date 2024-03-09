Сушинский назвал важную причину вылета ЦСКА от «Локомотива» в первом раунде плей-офф КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский рассказал о причине вылета ЦСКА от «Локомотива» (1-4) в серии Кубка Гагарина — 2024.

«ЦСКА весь сезон лихорадило, так что ничего удивительного. Не сказать, что армейцы прямо наелись от двух чемпионств подряд, но очень мало свежей крови, можно было подразбавить команду. Они долго играют в одном составе. Нужно смотреть, что происходит внутри, для этого есть менеджеры. Надеялись, что ещё сезон смогут пройти тем же составом, но не получилось», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.