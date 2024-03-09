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Бывший игрок ЦСКА: армейцы затянули с ротацией состава

Бывший игрок ЦСКА: армейцы затянули с ротацией состава
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Бывший игрок ЦСКА, двукратный чемпион СССР Михаил Панин оценил вылет армейского клуба в первом раунде плей-офф КХЛ от «Локомотива» (1-4).

«ЦСКА затянул с ротацией состава. У них неплохая молодёжь, успешно играющая в МХЛ, ВХЛ. Её надо было внедрять в состав. Так многие клубы в этом сезоне делали. При этом изменили свою игру — она стала более быстрой, мобильной. ЦСКА консервативно подошёл к сезону, оставил своих опытных игроков.

Состав ЦСКА «забронзовел»? Да, там и Мамин играл нестабильно, и Григоренко, и Нестеров. Они пытались как-то видоизмениться в решающей части сезона. Но трудно это сделать, когда нестабильно проводишь регулярный чемпионат», — цитирует Панина «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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