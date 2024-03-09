Атанасов: хорошая серия. «Торпедо» не дало лёгкой прогулки СКА, как многие ждали

21-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал поражение в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (1-4).

«Хорошая серия. Считаю, что мы не дали лёгкой прогулки СКА, как многие ждали. Старались, бились, цеплялись за каждый шанс. Где-то не повезло, где-то могли сыграть лучше», — сказал Атанасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Атанасов принял участие во всех пяти встречах с участием «Торпедо» в Кубке Гагарина, отметившись тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх с коэффициентом полезности «+11».