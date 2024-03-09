Атанасов силовым приёмом затолкал нападающего СКА на скамейку запасных «Торпедо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимает нижегородское «Торпедо». После первого периода впереди хозяева – 1:0, в серии ведут также санкт-петербуржцы – 3-1.

Одним из ярких эпизодов первой двадцатиминутки стал силовой приём в исполнении 21-летнего российского нападающего «Торпедо» Василия Атанасова на коллеге по амплуа из СКА – Эмиле Галимове, которого ему удалось затолкать на скамейку запасных «Торпедо».

ВИДЕО.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Атанасов принял участие в четырёх матчах, в которых отметился тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-1». В регулярном чемпионате на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх.