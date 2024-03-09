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Атанасов силовым приёмом затолкал нападающего СКА на скамейку запасных «Торпедо»

Атанасов силовым приёмом затолкал нападающего СКА на скамейку запасных «Торпедо»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимает нижегородское «Торпедо». После первого периода впереди хозяева – 1:0, в серии ведут также санкт-петербуржцы – 3-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5)     2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4)    

Одним из ярких эпизодов первой двадцатиминутки стал силовой приём в исполнении 21-летнего российского нападающего «Торпедо» Василия Атанасова на коллеге по амплуа из СКА – Эмиле Галимове, которого ему удалось затолкать на скамейку запасных «Торпедо».

ВИДЕО.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Атанасов принял участие в четырёх матчах, в которых отметился тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-1». В регулярном чемпионате на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх.

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