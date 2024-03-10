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Атанасов: «Торпедо» растёт с каждым годом. Сравнивать с прошлым сезоном нет смысла

Атанасов: «Торпедо» растёт с каждым годом. Сравнивать с прошлым сезоном нет смысла
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21-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов оценил результаты команды в нынешнем сезоне после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (1-4).

«Мы растём с каждым годом, с каждой тренировкой. Становимся лучше, как и другие команды. Сравнивать что-то с тем сезоном нет смысла никакого. Надо начинать правильно готовиться к следующему сезону и быть ещё сильнее, чем сейчас», — сказал Атанасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Василий Атанасов принял участие во всех пяти встречах с участием «Торпедо» в Кубке Гагарина, отметившись тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 на его счету 40 (19+21) очков в 46 играх с коэффициентом полезности «+11».

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