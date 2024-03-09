Василий Атанасов прокомментировал вылет «Торпедо» из Кубка Гагарина

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал поражение в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина со СКА (0:3, 1-4).

«Первые мысли после поражения? Начинаешь спрашивать с себя — где мог сыграть лучше, где мог просто помочь команде. Конечно, не самые приятные эмоции. Надо всё это пережить, переварить. Не хочу искать какие-то ключевые моменты. Проиграли серию, хочу как можно быстрее забыть это ощущение поражения. Не хочу даже копаться в том, что когда было. У всех был огонь, горели глаза. Где-то не повезло, где-то надо было сыграть по-другому. Но всё уже сыграно, не узнаем, как можно было лучше сыграть», — сказал Атанасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.