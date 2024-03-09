Василий Атанасов прокомментировал вылет «Торпедо» из Кубка Гагарина
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал поражение в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина со СКА (0:3, 1-4).
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5) 2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4) 3:0 Сергеев – 59:16 (en)
«Первые мысли после поражения? Начинаешь спрашивать с себя — где мог сыграть лучше, где мог просто помочь команде. Конечно, не самые приятные эмоции. Надо всё это пережить, переварить. Не хочу искать какие-то ключевые моменты. Проиграли серию, хочу как можно быстрее забыть это ощущение поражения. Не хочу даже копаться в том, что когда было. У всех был огонь, горели глаза. Где-то не повезло, где-то надо было сыграть по-другому. Но всё уже сыграно, не узнаем, как можно было лучше сыграть», — сказал Атанасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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