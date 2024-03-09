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Журналист — о первой игре Кузнецова за «Каролину»: уже очень впечатляет

Журналист — о первой игре Кузнецова за «Каролину»: уже очень впечатляет
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Журналист и корреспондент Уольт Рафф, освещающий игры «Каролины Харрикейнз», после первых минут дебютной игры 32-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова за «Каролину Харрикейнз» с «Нью-Джерси Дэвилз» остался доволен его действиями.

«Евгений Кузнецов уже очень впечатляет. Какая смена в первые минуты на льду:

  • чистая победа на точке вбрасывания, получение владения шайбой «Каролиной»;
  • прекрасное видение площадки – попал точно в клюшку Котканиеми выигранным вбрасыванием;
  • прекрасный пас в одно касание, благодаря которому создал момент для Фаста», — гласит заметка журналиста в аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча между «Нью-Джерси» и «Каролиной» проходит в эти минуты. Гости ведут – 2:1. Кузнецов провёл на льду 10 минут 50 секунд и заработал показатель полезности «+1». На его счету два броска и 60% выигранных вбрасываний.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Терявяйнен, Ноэсен) – 12:28 (pp)     1:1 Хишир (Хьюз) – 35:27     1:2 Котканиеми (Фаст, Песке) – 42:49     1:3 Свечников (Терявяйнен, Шей) – 58:49     2:3 Майер (Марино, Хьюз) – 59:48     2:4 Терявяйнен – 59:52    
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