Журналист — о первой игре Кузнецова за «Каролину»: уже очень впечатляет

Журналист и корреспондент Уольт Рафф, освещающий игры «Каролины Харрикейнз», после первых минут дебютной игры 32-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова за «Каролину Харрикейнз» с «Нью-Джерси Дэвилз» остался доволен его действиями.

«Евгений Кузнецов уже очень впечатляет. Какая смена в первые минуты на льду:

чистая победа на точке вбрасывания, получение владения шайбой «Каролиной»;

прекрасное видение площадки – попал точно в клюшку Котканиеми выигранным вбрасыванием;

прекрасный пас в одно касание, благодаря которому создал момент для Фаста», — гласит заметка журналиста в аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча между «Нью-Джерси» и «Каролиной» проходит в эти минуты. Гости ведут – 2:1. Кузнецов провёл на льду 10 минут 50 секунд и заработал показатель полезности «+1». На его счету два броска и 60% выигранных вбрасываний.