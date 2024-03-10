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Монреаль Канадиенс — Торонто Мэйпл Лифс 2:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного сезона НХЛ 10 марта

29 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Монреалем»
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Монреаль Канадиенс» уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Мэтисон (Кофилд, Слафковски) – 00:38     1:1 Макманн (Кемпф) – 20:39     1:2 Доми (Йернкрок, Броди) – 38:41     2:2 Ньюхук (Слафковски, Мэтисон) – 45:05 (pp)     2:3 Таварес (Маккейб, Доми) – 53:14    

В составе гостей полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, на счету которого 29 отражённых бросков в створ и показатель надёжности 93,55%.

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