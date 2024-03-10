29 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Монреалем»

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Монреаль Канадиенс» уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.

В составе гостей полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, на счету которого 29 отражённых бросков в створ и показатель надёжности 93,55%.