Квартальнов: я ничего не делал с Меркли. Идёт совсем другое соревнование

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об игре 26-летнего канадского нападающего Ника Меркли, чей гол во втором овертайме пятой встречи серии первого раунда с московским «Динамо» (2:1 ОТ, 2-3) принёс его команде победу в матче.

«Что я такого сделал с Меркли, которого сажал в регулярном чемпионате, а в плей-офф он выигрывает второй матч для команды? Ребят, ничего я не делал. Этот парень – лидер нашей команды. Кто готов, тот и играет. Тут правила очень просты. Вы сравниваете с чемпионатом, а это не идёт ни в какое сравнение, потому что идёт совсем другое соревнование, где решают другие вещи», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что в текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Меркли уже три заброшенные шайбы и одна результативная передача в пяти матчах при показателе полезности «+1».