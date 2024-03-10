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Квартальнов: здорово, что вернули серию в Минск. Это хорошо для Беларуси

Квартальнов: здорово, что вернули серию в Минск. Это хорошо для Беларуси
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским «Динамо» (2:1 ОТ, 2-3).

«Здорово, что мы вернули серию в Минск — это очень хорошо для города и Беларуси. По игре: тяжёлая игра была — в первом овертайме выстояли, мало владели шайбой и на нас поднажали. Здорово, что фортуна повернулась к нам и забили быстрый гол во втором овертайме. В четвёртой игре проиграли третий период и овертайм, а сегодня — наоборот. Сегодня я доволен всеми ребятами, никого выделять не буду.

Была ли установка быстрее решить игру во втором овертайме, потому что силы таяли? Да нет, такого не было. Мы играем с хорошей командой. Надо было сыграть на команду. А говорить о том, чтобы побыстрее решить, я такого им точно не говорил.

Удаления в первом овертайме? Если вы посмотрите, то там давали за выброс шайбы и шесть игроков. Шесть игроков были. И эти удаления были. Судьи пристально на это смотрят», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующую игру команды проведут уже послезавтра, во вторник, 12 марта, в столице Беларуси – Минске. Встреча состоится на стадионе «Минск-Арена», её начало запланировано на 19:30 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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