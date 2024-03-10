Защитник московского «Динамо»: в следующей игре должны забрать своё

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский высказался о предстоящей шестой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» после поражения в пятом матче, состоявшемся в Москве (1:2 ОТ, 3-2).

«Наличие у соперника большого количества североамериканцев накладывает отпечаток? Не сказал бы — это и наша стихия в том числе. У них есть обученные игроки, а у нас некоторые выигрывали кубки. Сегодня выиграли они, а в следующей игре мы должны забрать своё.

Ощущается ли сумасшедшая поддержка в Минске? Да, конечно. Нужно как-то справляться с этим», — передаёт слова Прибыльского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующую игру команды проведут уже послезавтра, во вторник, 12 марта, в столице Беларуси – Минске. Встреча состоится на стадионе «Минск-Арена», её начало запланировано на 19:30 мск.