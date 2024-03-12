Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Каспери Капанен, Роберт Томас, Кевин Хейз, Брэндон Саад и Алексей Торопченко. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу. За «Бостон» голом отметился Давид Пастрняк.

«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 91 очко в 67 матчах. «Сент-Луис» занимает девятое место на Западе, набрав 69 очков в 65 встречах.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Монреалем», а «Сент-Луис» встретится с «Лос-Анджелесом».