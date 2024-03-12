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Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Капанен (Крюг, Саад) – 10:13     0:2 Томас (Бучневич, Фолк) – 17:59 (pp)     0:3 Хейз (Капанен, Кессел) – 24:31     0:4 Саад (Хейз, Капанен) – 35:25     1:4 Пастрняк (Шаттенкирк, Заха) – 41:48     1:5 Торопченко (Парэйко, Ледди) – 51:27    

В составе победителей отличились Каспери Капанен, Роберт Томас, Кевин Хейз, Брэндон Саад и Алексей Торопченко. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу. За «Бостон» голом отметился Давид Пастрняк.

«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 91 очко в 67 матчах. «Сент-Луис» занимает девятое место на Западе, набрав 69 очков в 65 встречах.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Монреалем», а «Сент-Луис» встретится с «Лос-Анджелесом».

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