Американская компания пообещала $ 1 млн за «золотую» версию коллекционной карточки Бедарда

Американская компания по коллекционированию Dave and Adam's Card World пообещала $ 1 млн за золотую версию коллекционной карточки форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда, сообщает CBC.

Upper Deck, эксклюзивный производитель коллекционных карточек, на прошлой неделе выпустил коллекцию 2023–2024 годов. Коробки содержат 12 колод по 12 карточек (всего 144 карты), и в этих конкретных коробках есть шесть карточек Young Guns, которые могут принадлежать любому из 50 игроков-новичков. В одной из коробок находится «Вспышка золота Коннора Бедарда» — мерцающая «золотая» карта. Существует только одна копия этой карточки.

«Мы действительно не видели такого таланта, как Бедард, в течение долгого времени. Мы видим взрыв интереса ко всем его картам», — сказал генеральный директор компании Адам Мартин.

Мартин заявил, что компания предложит деньги, если карта будет в хорошем состоянии, без каких-либо повреждений.