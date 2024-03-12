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Сергей Широков рассказал, сильно ли прошлое поколение хоккеистов отличается от нынешнего

Сергей Широков рассказал, сильно ли прошлое поколение хоккеистов отличается от нынешнего
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, сильно ли прошлое поколение хоккеистов отличается от нынешнего. 38-летний форвард провёл в КХЛ 804 матча и набрал 515 (226+289) очков. Широков является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012 и 2014).

«Да, за то время, пока я играю, многое поменялось. Что-то у них изменилось в хорошую сторону, что-то в не очень, как я считаю. Но стараемся им помогать, подсказывать, что правильно, что неправильно. Было бы здорово, если бы слушали и прислушивались, потому что советы, которые старшие ребята дают молодым, нацелены только на помощь, и ни в коем случае мы не хотим им навредить», — цитирует Широкова пресс-служба клуба.

«Автомобилист» в первом раунде плей-офф КХЛ текущего сезона обыграл «Ак Барс» в пяти матчах. Соперником екатеринбургского клуба по второму раунду Кубка Гагарина может стать СКА или ярославский «Локомотив».

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