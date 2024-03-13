Защитник «Миннесоты»: Капризов получает вознаграждение за своё усердие

Защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер высказался об игре своего одноклубника — российского нападающего Кирилла Капризова.

«За этим весело наблюдать, правда? Такого парня за последние 20 или около того я не видел. Круто видеть, что он не изменил своего отношения к делу. Забрасывает Капризов или нет, это не влияет на то, как усердно он работает и играет по всей площадке. Сейчас он реально получает за это вознаграждение», — цитирует Фэйбера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов оформил в матче дубль.