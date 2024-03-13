Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству матчей с 2+ голами

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Аризона Койотс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов оформил в матче дубль. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 26-летний нападающий записал на свой счёт 25-й матч, в котором отличился дважды. По этому показателю Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты», сравнявшись с Заком Паризе. Рекорд же принадлежит Мариану Габорику — 41 встреча с двумя и более заброшенными шайбами.

Всего в нынешнем сезоне Капризов сыграл 59 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 40 результативных передач, набрав в общей сложности 73 очка.