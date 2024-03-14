В «Нефтехимике» прокомментировали ситуацию с контрактами

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с контрактами хоккеистов на следующий сезон-2024/2025 КХЛ.

«О контрактах. Мы сориентированы в нашей стратегии на длительные контракты и выстраиваем отношения с игроками, тренерами, в том числе с клубом-партнёром «Ижсталью». У нас на данный момент подписано 25 игроков на следующий сезон. Поэтому сейчас мы больше занимаемся уже точечными усилениями. Сейчас формируем нашу позицию по тем игрокам, у которых закончились контракты, и ведём переговоры с их агентами. Многие парни, которые пришли к нам в ходе сезона и показали себя с лучшей стороны, провели у нас лучший сезон в своей карьере», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.