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В «Нефтехимике» прокомментировали ситуацию с контрактами

В «Нефтехимике» прокомментировали ситуацию с контрактами
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с контрактами хоккеистов на следующий сезон-2024/2025 КХЛ.

«О контрактах. Мы сориентированы в нашей стратегии на длительные контракты и выстраиваем отношения с игроками, тренерами, в том числе с клубом-партнёром «Ижсталью». У нас на данный момент подписано 25 игроков на следующий сезон. Поэтому сейчас мы больше занимаемся уже точечными усилениями. Сейчас формируем нашу позицию по тем игрокам, у которых закончились контракты, и ведём переговоры с их агентами. Многие парни, которые пришли к нам в ходе сезона и показали себя с лучшей стороны, провели у нас лучший сезон в своей карьере», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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